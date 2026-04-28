BM Alior Banku zgodnie z zapowiedziami wzbogaca swoją ofertę produktową. Firma właśnie dołożyła możliwość inwestowania w zagraniczne akcje i fundusze ETF w ramach kont IKE i IKZE. Dzięki rozszerzeniu oferty, klienci poza obecnym dostępem do GPW w Warszawie, uzyskają dostęp do 14 giełd zagranicznych – dwóch w USA oraz dwunastu w Europie. Nowe możliwości obejmują ponad 2500 akcji spółek zagranicznych oraz ponad 500 funduszy ETF notowanych na największych rynkach europejskich.

– Udostępnienie rynków zagranicznych w ramach rachunków IKE i IKZE otwiera klientom możliwość inwestowania w globalne ETF-y oraz akcje największych spółek świata z myślą o długoterminowym budowaniu kapitału emerytalnego. To rozwiązanie łączy dywersyfikację geograficzną i sektorową z korzyściami podatkowymi charakterystycznymi dla kont emerytalnych – mówi Michał Madej, zastępca dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku.

ETF – y i zagraniczne akcje na IKE i IKZE

Z nowych możliwości inwestycyjnych można skorzystać po podpisaniu umowy maklerskiej IKE lub IKZE, a w przypadku obecnych klientów – poprzez aktywację rynków zagranicznych w systemach internetowych. Wpłaty na rachunki dokonywane są w polskich złotych zgodnie z obowiązującymi limitami rocznymi. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wymaga przewalutowania środków na wybraną walutę, które odbywa się w ramach subkont walutowych na jednym rachunku.

W ofercie Alior Banku inwestycje maklerskie mogą być realizowane w: dolarach amerykańskich (USD), euro (EUR), funtach brytyjskich (GBP), koronach: norweskiej (NOK), szwedzkiej (SEK) i duńskiej (DKK) oraz złotych (PLN). Klienci mają dostęp do bezpłatnych notowań w czasie rzeczywistym z giełd w USA i Europie. Inwestycje zagraniczne umożliwiają również uzyskiwanie przychodów z dywidend wypłacanych przez zagraniczne spółki.

– Rozszerzenie dostępu do rynków zagranicznych w ramach IKE i IKZE to istotny element rozwoju oferty emerytalnej, który wzmacnia naszą strategię budowania kompleksowej oferty inwestycyjnej. Nowa oferta szczególnie sprzyja rosnącemu zainteresowaniu inwestowaniem pasywnym i budowaniu portfeli emerytalnych w oparciu o zagraniczne ETF-y, odwzorowujące globalne indeksy akcji i obligacji. Dzięki temu inwestorzy mogą tworzyć długoterminowe strategie emerytalne, obejmujące różne regiony świata i klasy aktywów w ramach jednego rachunku IKE lub IKZE – dodaje Michał Madej, zastępca dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku.