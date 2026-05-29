W branży maklerskiej obowiązuje zasada FIFO. Oznacza to, że w przypadku zamykania pozycji na danym instrumencie, w pierwszej kolejności zamykane są te które kupione zostały jako pierwsze, co ma szczególne znaczenie, jeśli klient otworzył kilka pozycji na danym instrumencie. XTB postanowiło wyjść poza ten schemat. To klient będzie sam decydował, którą pozycję chcę konkretnie zamknąć.

Reklama Reklama

- Od dawna inwestorzy pytali nas o możliwość zarządzania pojedynczymi pozycjami. Widząc, jak ważne jest to dla naszych klientów, podjęliśmy działania związane z wprowadzeniem tego usprawnienia na naszej platformie. Po zewnętrznych konsultacjach podatkowych potwierdziliśmy, że takie rozwiązanie jest możliwe, dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów. Cieszę się, że po raz kolejny to właśnie XTB wprowadza innowację na polskim rynku i wyznacza standardy dla całego sektora - podkreśla Omar Arnaout, prezes XTB.

Czytaj więcej Biura maklerskie XTB w końcu przebija psychologiczną barierę Rynek kont maklerskich rośnie, ale lider jest jeden. Firma XTB właśnie ma ponad 1 mln rachunków w Polsce.

XTB z nowościami dla klientów

Jak podkreśla firma "wprowadzona funkcjonalność pozwoli inwestorom lepiej uporządkować portfel inwestycyjny i zarządzać nim w bardziej elastyczny sposób. Co więcej, rozwiązanie to da również możliwość bardziej świadomego zarządzania podatkiem od zysków kapitałowych, tzw. podatkiem Belki. Dzięki temu Polacy będą mogli skuteczniej planować swoje decyzje inwestycyjne oraz lepiej zarządzać końcowym wynikiem z inwestycji" - czytamy w komunikacie XTB.

W tym roku XTB udostępniło również rozszerzone funkcjonalności AI w opisach poszczególnych instrumentów oraz zaimplementował nowe rozwiązania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa na platformie, m.in. awaryjną blokadę konta czy możliwość weryfikacji pracownika XTB dzwoniącego do klienta bezpośrednio w aplikacji mobilnej.