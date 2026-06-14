Jak unikać i zarządzać sytuacjami kryzysowymi w spółce giełdowej

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Łukasz Wójcik partner zarządzający, TAILORS Group
Dlatego nie ma spółki giełdowej, która chociaż nie otarła się o sytuację kryzysową. W niektórych przypadkach mieliśmy do czynienia z bardzo głośnymi, wręcz spektakularnymi kryzysami, o których pamiętamy latami.
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