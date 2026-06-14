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Jak unikać i zarządzać sytuacjami kryzysowymi w spółce giełdowej

Sytuacja kryzysowa to w przypadku spółki giełdowej rzecz niemal pewna jak podatki. Emitenci muszą sobie radzić nie tylko z trudnymi sytuacjami rynkowymi czy biznesowymi, jak każde inne przedsiębiorstwa, ale dodatkowo sam fakt notowania na giełdzie niesie dodatkowe ryzyka związane z ujawnianiem informacji czy publikacją szczegółowych danych finansowych.

Publikacja: 14.06.2026 10:01

Łukasz Wójcik partner zarządzający, TAILORS Group

Łukasz Wójcik partner zarządzający, TAILORS Group

Foto: materiały prasowe

Łukasz Wójcik

Dlatego nie ma spółki giełdowej, która chociaż nie otarła się o sytuację kryzysową. W niektórych przypadkach mieliśmy do czynienia z bardzo głośnymi, wręcz spektakularnymi kryzysami, o których pamiętamy latami.

Czy da się przygotować na sytuację kryzysową?

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