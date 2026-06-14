Jak unikać i zarządzać sytuacjami kryzysowymi w spółce giełdowej

Sytuacja kryzysowa to w przypadku spółki giełdowej rzecz niemal pewna jak podatki. Emitenci muszą sobie radzić nie tylko z trudnymi sytuacjami rynkowymi czy biznesowymi, jak każde inne przedsiębiorstwa, ale dodatkowo sam fakt notowania na giełdzie niesie dodatkowe ryzyka związane z ujawnianiem informacji czy publikacją szczegółowych danych finansowych.

