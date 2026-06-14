Sprzedawca będzie musiał sprawdzić, kim jest nabywca luksusowego zegarka

Dla części z tych podmiotów oznacza to konieczność realnego wdrożenia wymogów, które dotychczas były przez nie ignorowane lub stosowane wybiórczo. Centralnym obowiązkiem, który czeka nowo objęte podmioty, jest Customer Due Diligence - weryfikacja klientów i rzeczywistych beneficjentów transakcji. – W przypadku sprzedawców dóbr luksusowych w całej Unii Europejskiej obowiązek ten będzie dotyczyć każdej transakcji o wartości co najmniej 10 000 euro. I to niezależnie od formy płatności. Przelew bankowy nie zwalnia już z weryfikacji. Co ciekawe – dla transakcji gotówkowych próg jest jeszcze niższy: uproszczone CDD wymagane jest już od transakcji w kwocie 3 000 euro. W praktyce oznacza to konieczność identyfikacji klienta, weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia, czy nie reprezentuje innego, ukrytego beneficjenta rzeczywistego – zauważa Mateusz Pniewski, CEO i współzałożyciel TransactionLink, europejskiej platformy do automatyzacji procesów KYB i compliance dla instytucji finansowych. Nowe przepisy są odpowiedzią na jeden z kluczowych strukturalnych problemów dotychczasowego systemu: różne progi i różne standardy obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich tworzyły luki, które przestępcy sprawnie wykorzystywali.