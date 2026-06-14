Inwestycje
Notowania
Reklama

Ostrożnie z deregulacją

Jak z lotu ptaka wygląda obecnie krajobraz regulacyjny (prawny) i rzeczywisty (biznesowy) dotyczący zrównoważonego rozwoju?

Publikacja: 14.06.2026 10:47

Małgorzata Szewc wiceprezeska, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Małgorzata Szewc wiceprezeska, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Foto: materiały prasowe

Małgorzata Szewc

 Po „wysokiej fali” różnych regulacji wzajemnie powiązanych (jak ujawnienia taksonomiczne i CSRD) i czasem nie do końca ze sobą spójnych (jak CSRD i CSDDD) przyszła – wraz z pakietem inicjatyw pod hasłem Omnibus – akcja „spuszczania wody z tego napełnionego regulacjami basenu”. I obecnie część regulacji dotyczących ESG ma już ostateczny uproszczony i zderegulowany w dużej mierze kształt (m.in. CSRD, CSDDD), niektóre zostały częściowo uproszczone, ale dalsze zmiany są na horyzoncie (m.in. ujawnienia taksonomiczne), a część jest jeszcze w trakcie rewizji z niepewnością co do ich ostatecznego kształtu (m.in. rozporządzenie SFDR istotne dla sektora finansowego, a pośrednio też dla przedsiębiorstw). Nie można zatem obecnie stwierdzić, jak dokładnie będzie wyglądać cały system związany z raportowaniem ESG, określonymi działaniami związanymi z ESG, jak procesy należytej staranności czy wymogi banków związane z koniecznością analizy i oceny ryzyk ESG przy decyzjach o finansowaniu np. transformacji oraz z ich produktami finansowymi. Bowiem nie znamy jeszcze wszystkich elementów tej układanki. Ale celem nadrzędnym było, i to się nie zmieniło (a wręcz zostało wzmocnione – case globalnego wpływu cieśniny Ormuz na łańcuchy dostaw), dążenie do budowy odporności europejskich firm. Początkowo odporność była rozumiana dość wąsko jako zdolność przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości, która będzie zdeterminowana w coraz większym zakresie przez zmianę klimatu, ale dość szybko okazało się, że odporność dotyczy antycypowania trendów w zakresie środowiskowym, pracowniczo-społecznym (np. negatywne wpływy demograficzne na zasoby pracownicze) czy także w zakresie wysokiej niepewności polityczno-gospodarczej.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

Ostatnia szansa na dostęp do NYT!

Skorzystaj z ostatnich kodów dostępu do The New York Times w ramach dowolnej rocznej subskrypcji.

Kliknij i poznaj warunki

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama