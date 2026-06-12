Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki wpłynęły na spowolnienie inflacji w niemieckiej gospodarce.

W jaki sposób rządowe regulacje łagodzą wzrost cen energii mimo globalnych napięć.

Które produkty spożywcze tanieją, a za które konsumenci płacą znacznie więcej.

Dlaczego inflacja w sektorze usług pozostaje wyższa niż ogólny wskaźnik cen.

Stopa inflacji w Niemczech, mierzona roczną zmianą wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), wyniosła w maju 2,6 proc. Wzrost cen konsumpcyjnych ogółem spowolnił zatem po tym, jak w kwietniu wyniósł 2,9 proc., a w marcu 2,7 proc. – Stopa inflacji w maju 2026 r. była nieco niższa niż w poprzednich miesiącach. Ceny energii utrzymywały się na wysokim poziomie w wyniku wojny z Iranem, chociaż obniżka podatku od paliw silnikowych, obowiązująca od początku maja, prawdopodobnie miała wpływ hamujący na wzrost cen – powiedziała Ruth Brand, prezes Federalnego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z kwietniem ceny konsumpcyjne spadły w maju o 0,2 proc.

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Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych wyniósł w maju 2,7 rok do roku i był niższy o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Stopa inflacji z wyłączeniem cen energii wyniosła +2,2 proc., a z wyłączeniem cen oleju opałowego i paliw silnikowych +2,0 proc. Stopa inflacji z wyłączeniem cen żywności i energii, często nazywana inflacją bazową, wyniosła +2,5 proc. w maju 2026 r. i była zatem nieznacznie niższa niż inflacja ogólna.

Ceny produktów energetycznych wzrosły o 6,6 proc.

Wzrost ten wynikał głównie z rozwoju cen na rynku ropy naftowej w następstwie konfliktu w Iranie i na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen energii w ujęciu rok do roku był jednak niższy niż w kwietniu (10,1 proc.). Do niższego wzrostu cen prawdopodobnie w dużym stopniu przyczyniła się tymczasowa obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego, która weszła w życie 1 maja. Chociaż ceny paliw silnikowych w maju wzrosły o 18,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, wzrost ten nie był tak wyraźny jak w kwietniu 2026 r. (26,2 proc. w porównaniu z kwietniem 2025 r.).

W wyniku rozwoju sytuacji na rynku ropy naftowej, olej opałowy, zaliczany do energii dla gospodarstw domowych, również odnotował znaczny wzrost cen (47,9 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Pomimo tego energia dla gospodarstw domowych (łącznie) kosztowała mniej (o 0,8 proc.) niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego, ponieważ olej opałowy stanowi jedynie niewielką część wydatków na konsumpcję końcową gospodarstw domowych. Energia elektryczna (-5,0 proc.), gaz ziemny wraz z kosztami operacyjnymi (-2,9 proc.) oraz ogrzewanie sieciowe (-0,9 proc.) pozostały tańsze niż w roku poprzednim. Ta spadkowa tendencja cenowa jest częściowo spowodowana działaniami rządu federalnego, wdrażanymi od początku roku.

Ceny żywności odnotowały wzrost poniżej średniej

Ceny żywności były w maju o 0,4 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Szczególne wzrosty cen miały miejsce w przypadku ryb, przetworów rybnych i owoców morza (+3,7 proc.) oraz cukru, dżemów, miodu i innych wyrobów cukierniczych (+3,6 proc.). Konsumenci musieli również zapłacić więcej niż rok wcześniej za owoce (+3,2 proc.) oraz mięso i przetwory mięsne (+2,8 proc.). Z kolei spadki cen odnotowano w przypadku tłuszczów i olejów jadalnych (-15,3 proc., w tym masła: -29,1 proc.; oliwy z oliwek: -6,5 proc.). Ponadto, w porównaniu z rokiem poprzednim, niższe ceny odnotowano w przypadku ziemniaków (-15,3 proc.) i produktów mlecznych (-6,4 proc.), natomiast jaja były znacznie droższe (+14,6 proc.).

Ceny usług wzrosły o 3,1 proc.

Ceny usług (łącznie) wzrosły o 3,1 proc. w maju w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Wzrost był zatem ponownie wyższy niż ogólna inflacja. Z wyjątkiem kwietnia 2026 r., sytuacja ta utrzymuje się konsekwentnie od stycznia 2024 r. W ujęciu rok do roku szczególnie wysokie wzrosty cen odnotowano np. w przypadku usług zabezpieczenia społecznego (+6,7 proc.), usług kombinowanego transportu pasażerskiego (+5,9 proc.) oraz konserwacji i naprawy pojazdów (+4,8 proc.). W maju znacznie droższe niż rok wcześniej były również usługi związane z zaopatrzeniem w wodę i inne usługi związane z mieszkaniem (+3,3 proc.) oraz usługi gastronomiczne w restauracjach, kawiarniach itp. (+3,0 proc.). Czynsze netto z wyłączeniem kosztów ogrzewania (+1,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego) nadal stanowiły istotny czynnik wpływający na ogólny kształt cen w maju 2026 r. W porównaniu z rokiem poprzednim ceny usług telekomunikacyjnych pozostały na niezmienionym poziomie.