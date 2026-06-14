The ability to sustain – jak banki mają zbierać dane w świetle nowych wymogów?

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Filip Wójcik ekspert ds. ESG, BIK
Praktycznie od momentu zaostrzenia regulacyjnego w obszarze ESG sektor finansowy miał wyznaczoną konkretną rolę – miał stać na straży zrównoważonego finansowania i dystrybuować kapitał do tych spółek, które przyczyniają się do zielonej transformacji. ESG bez twardych danych może być jedynie narracją stosowaną marketingowo, a tu bardzo łatwo o greenwashing. Pozyskanie dobrej jakości danych wymaga dużych nakładów finansowych i czasowych, w tym bezpośredniej współpracy z klientem, w celu zdobycia niektórych informacji.
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