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The ability to sustain – jak banki mają zbierać dane w świetle nowych wymogów?

Publikacja: 14.06.2026 10:08

Filip Wójcik ekspert ds. ESG, BIK

Filip Wójcik ekspert ds. ESG, BIK

Foto: materiały prasowe

Filip Wójcik

Co dla biznesu oznaczają wyższe wymagania regulacyjne nakładane na banki?

Praktycznie od momentu zaostrzenia regulacyjnego w obszarze ESG sektor finansowy miał wyznaczoną konkretną rolę – miał stać na straży zrównoważonego finansowania i dystrybuować kapitał do tych spółek, które przyczyniają się do zielonej transformacji. ESG bez twardych danych może być jedynie narracją stosowaną marketingowo, a tu bardzo łatwo o greenwashing. Pozyskanie dobrej jakości danych wymaga dużych nakładów finansowych i czasowych, w tym bezpośredniej współpracy z klientem, w celu zdobycia niektórych informacji.

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