W piątek rano kurs akcji Modivo (d. CCC), kierowanego przez Dariusza Miłka obrał kierunek na północ i wzrósł wyraźnie po tym, jak polkowicka spółka opublikowała finalne wyniki za pierwszy kwartał i zaktualizowała wiedzę akcjonariuszy, jak idzie jej biznes w drugim kwartale. Za papier płacono już dziś 84,56 zł, o około 10 proc. więcej niż na czwartkowym zamknięciu.

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Zyski Grupy Modivo wyższe od wstępnych założeń

Erste Biuro Maklerskie w porannym komentarzu zwróciło uwagę, że ostateczne dane za I kwartał trwającego roku obrotowego są lepsze w niektórych pozycjach niż wstępne szacunki zarządu przedstawione jakiś czas temu. Chodzi głównie o poziom zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA).

W sprawozdaniu za I kw. roku 2026-27 Grupa Modivo wykazała 2,44 mld zł przychodu, 1,27 mld zł zysku brutto na sprzedaży, 39,9 mln zł zysku operacyjnego, 254 mln zł EBITDA oraz 24 mln zł straty netto.

Przychody są wyższe niż przed rokiem o 4 proc., natomiast wyniki finansowe sporo słabsze niż w I kw. roku 2025-26. Zysk operacyjny obniżył się o ponad 80 proc., a EBITDA o niecałe 33 proc.

Jednak według szacunków zarządu z 20 maja miało być gorzej. Zarząd zapowiadał: 2,44 mld zł przychodu, 1,26 mld zł zysku brutto ze sprzedaży, 22 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 90 proc. rok do roku) i 230 mln zł EBITDA (spadek o 39 proc.). Publikował także szacunek skorygowanej EBITDA wynoszącej 296 mln zł. To wynik z pominięciem wpływu konsolidacji sieci Worldbox i odpisów.

Biura maklerskie: uwaga na bilans i czerwcowe spowolnienie

Mimo pozytywów dot. wyników operacyjnych i EBITDA biuro wydało opinię negatywną. Tomasza Sokołowskiego, analityka Erste BM niepokoi obraz bilansu i wolnych przepływów gotówkowych grupy.

– Dodatkowo, aktualizacja informacji nt. obrotów handlowych grupy wskazuje na osłabienie momentum sprzedażowego w końcówce maja i na początku czerwca w porównaniu z danymi przedstawionymi wraz z szacunkami wyników kwartalnych – wskazuje Tomasz Sokołowski.

W sprawozdaniu kwartalnym Modivo podało, że od początku maja do 10 czerwca sprzedaż grupy wzrosła o 18 proc. rok do roku. W segmencie HalfPrice o 53 proc., w CCC o 6 proc., w Modivo.com o 1 proc. Sprzedaż porównywalna grupy (ang. like for like, LFL) była wyższa w tym ujęciu o 10 proc., w tym w HalfPrice o 20 proc., a w CCC o 2 proc.

Dane za krótszy okres wskazywały na większe dynamiki. Od 1 do 18 maja przychody rosły rok do roku o 22 proc., a LFL o 12 proc.

Teraz spółka wskazała też, że do 10 czerwca operacyjna marża brutto była wyższa o 2,5 pkt proc rok do roku, w tym: HalfPrice o 1 pkt proc., w CCC o 2 pkt proc., a w Modivo.com o 5 pkt proc.

- Poprawa marży brutto na sprzedaży (plus 2,5 pkt proc. w porównaniu z plus 2 pkt proc. w danych wstępnych) może być niewystarczająca, aby rozwiać obawy inwestorów co do wysokiej wrażliwości Modivo na warunki zewnętrzne i w dalszej części 2026 r. może odbić się to negatywnie na wynikach, biorąc pod uwagę już napiętą sytuację bilansową – ocenił analityk Erste BM.

Sylwia Jaśkiewicz z Domu Maklerskiego BOŚ docenia prezentowane dynamiki sprzedaży grupy w trwającym kwartale, natomiast jest zdania, że jest ryzykowne założenie, że taki będzie cały kwartał.

- Drugi kwartał zaczął się dobrze, choć nie można według mnie ekstrapolować na cały kwartał. Jest prawdopodobne, że tendencje w sprzedaży z ubiegłego roku były podobne do tych w LPP – wskazuje specjalistka.

Chodzi o to, że Marcin Bójko, wiceprezes LPP ds. finansowych wskazał w czwartek wieczorem, że rok temu czerwiec był wyjątkowo udany i zapowiedział, że drugi kwartał będzie podobny do pierwszego, gdy grupa miała problem, by wykazać wzrost przychodów.