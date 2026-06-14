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Zrównoważone finansowanie realną szansą rozwojową

Tradycyjnie banki były oceniane głównie przez pryzmat wyników finansowych, dynamiki portfela kredytowego oraz zdolności do generowania zysku. Obecnie takie podejście okazuje się niewystarczające.

Publikacja: 14.06.2026 10:14

Marta Biernacka ekspertka ds. ESG i zrównoważonych finansów, mBank SA

Marta Biernacka ekspertka ds. ESG i zrównoważonych finansów, mBank SA

Foto: materiały prasowe

Marta Biernacka

 Zmieniające się warunki gospodarcze, jak niestabilność łańcuchów dostaw, rosnące koszty energii, nowe regulacje oraz presja inwestorów, sprawiają, że pytanie o trwałość modeli biznesowych klientów staje się jednym z kluczowych elementów decyzji finansowych. Zrównoważone finansowanie uwzględniające powyższe aspekty stopniowo staje się podstawowym sposobem alokacji kapitału.

W swojej istocie zrównoważone podejście do finansowania oznacza szersze spojrzenie na rozwój przedsiębiorstw. Bank, udzielając kredytu lub organizując finansowanie inwestycji, coraz częściej analizuje nie tylko wyniki finansowe, lecz także zdolność firmy do adaptacji – do zmian technologicznych, regulacyjnych i rynkowych. Dla biznesu oznacza to nową przestrzeń do rozmowy z instytucją finansową. Dobrze przygotowany plan transformacji, modernizacji lub poprawy efektywności może stać się elementem budującym wiarygodność firmy, a nie jedynie kosztem wymagającym dodatkowego uzasadnienia.

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