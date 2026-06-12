14:16 Ekspert o debiucie SpaceX: Wszystko jest możliwe

Wszyscy zadają sobie pytanie, co może się wydarzyć po otwarciu sesji na Wall Street? Ten temat poruszyliśmy ostatnio w Parkiet TV, gdzie Łukasz Jakubowski, zarządzający TFI PZU mówił, że w przypadku tej firmy wszystko jest możliwe. Pytaniem otwartym pozostaje także to, kiedy handel faktycznie ruszy. Zainteresowanie akcjami jest tak duże, a to rodzi pytanie czy faktycznie już na starcie będzie można zawierać transakcje. Rynek czeka z niecierpliwością.

Już od kilku dni oferta akcji i sam debiut SpaceX elektryzuje cały świat finansowy. W grę wchodzą bowiem ogromne pieniądze. Według agencji Reuters popyt inwestorów na akcje SpaceX w ramach oferty publicznej (IPO) przekroczył 250 mld USD, podczas gdy spółka Elona Muska celowała „tylko” w 75 mld USD. Wycena firmy sięga 1,75 bln USD. Cena w IPO została ustalona na 135 USD. To też będzie punkt odniesienia dla piątkowego debiutanta. SpaceX będzie notowane pod symbolem SPCX. Start sesji na Wall Street o godz. 15.30.