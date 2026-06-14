Weryfikacja KPI dla zielonego finansowania

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Anna Ostapczenia dział zrównoważonego rozwoju, BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O.
Wskaźniki ESG są dziś podstawą wielu instrumentów finansowych. Mowa o kredytach powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju czy finansowaniu transformacyjnym. W praktyce warunki finansowania mogą zależeć od osiągnięcia konkretnych rezultatów środowiskowych lub społecznych. Wskaźniki dobiera się wspólnie – przedsiębiorstwo i instytucja finansująca. Ich zakres zależy od charakteru działalności firmy oraz jej największych wpływów i ryzyk. Najczęściej obejmują emisję gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną, wykorzystanie surowców i gospodarkę odpadami. Coraz częściej dotyczą też kwestii społecznych i ładu korporacyjnego. W firmach produkcyjnych istotny może być ślad węglowy produktów lub zużycie energii. W innych branżach – wskaźniki związane z bezpieczeństwem pracy, różnorodnością czy odpowiedzialnym zarządzaniem łańcuchem dostaw.
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