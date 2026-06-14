Inwestycje
Notowania
Reklama

Weryfikacja KPI dla zielonego finansowania

Dane ESG decydują dziś o warunkach kredytowania na równi z bilansem przedsiębiorstwa. Banki wymagają konkretnych, mierzalnych wskaźników pokazujących realizację celów zrównoważonego rozwoju. Same deklaracje nie wystarczą – liczy się jakość i wiarygodność danych potwierdzona przez niezależny podmiot. Dlatego weryfikacja KPI stała się kluczowym elementem relacji między firmami a sektorem finansowym.

Publikacja: 14.06.2026 10:39

Anna Ostapczenia dział zrównoważonego rozwoju, BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O.

Anna Ostapczenia dział zrównoważonego rozwoju, BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O.

Foto: materiały prasowe

Anna Ostapczenia

Wskaźniki ESG są dziś podstawą wielu instrumentów finansowych. Mowa o kredytach powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju czy finansowaniu transformacyjnym. W praktyce warunki finansowania mogą zależeć od osiągnięcia konkretnych rezultatów środowiskowych lub społecznych. Wskaźniki dobiera się wspólnie – przedsiębiorstwo i instytucja finansująca. Ich zakres zależy od charakteru działalności firmy oraz jej największych wpływów i ryzyk. Najczęściej obejmują emisję gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną, wykorzystanie surowców i gospodarkę odpadami. Coraz częściej dotyczą też kwestii społecznych i ładu korporacyjnego. W firmach produkcyjnych istotny może być ślad węglowy produktów lub zużycie energii. W innych branżach – wskaźniki związane z bezpieczeństwem pracy, różnorodnością czy odpowiedzialnym zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Pozostało jeszcze 81% artykułu

Ostatnia szansa na dostęp do NYT!

Skorzystaj z ostatnich kodów dostępu do The New York Times w ramach dowolnej rocznej subskrypcji.

Kliknij i poznaj warunki

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama