Weryfikacja KPI dla zielonego finansowania

Wskaźniki ESG są dziś podstawą wielu instrumentów finansowych. Mowa o kredytach powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju czy finansowaniu transformacyjnym. W praktyce warunki finansowania mogą zależeć od osiągnięcia konkretnych rezultatów środowiskowych lub społecznych. Wskaźniki dobiera się wspólnie – przedsiębiorstwo i instytucja finansująca. Ich zakres zależy od charakteru działalności firmy oraz jej największych wpływów i ryzyk. Najczęściej obejmują emisję gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną, wykorzystanie surowców i gospodarkę odpadami. Coraz częściej dotyczą też kwestii społecznych i ładu korporacyjnego. W firmach produkcyjnych istotny może być ślad węglowy produktów lub zużycie energii. W innych branżach – wskaźniki związane z bezpieczeństwem pracy, różnorodnością czy odpowiedzialnym zarządzaniem łańcuchem dostaw.