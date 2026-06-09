Według najnowszych danych KDPW, XTB w maju pozyskało 48,2 tys. rachunków. Wynik ten na tle reszty graczy może robić wrażenie. Drugie w zestawieniu za maj BM mBanku pozyskało blisko 5,4 tys. kont. Trzeci DM BOŚ zaliczył wzrost o prawie 1,1 tys. Warto jednak też zwrócić uwagę, że wyniki , jakie ostatnio notuje XTB są nieco słabsze niż na początku roku. W styczniu XTB pozyskało 68,3 tys., w lutym prawie 51,2 tys., w marcu było to 50,6 tys. W kwietniu tempo pozyskiwania nowych rachunków spadło poniżej 50 tys. (47,7 tys.) , ale wtedy wynik ten był w cieniu tego, że XTB przebiło liczbę 1 mln rachunków w Polsce.

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– Nie zwalniamy tempa, rozwijamy ofertę, wspieramy początkujących i doświadczonych inwestorów, żeby być pierwszym wyborem wśród aplikacji inwestycyjnych już nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – komentował wtedy Omar Arnaout, prezes XTB.

XTB liderem rynku maklerskiego w Polsce

Po maju XTB prowadzi prawie 1,088 mln rachunków i pod tym względem też nie ma sobie równych. Drugie miejsce zajmuje BM mBanku z wynikiem prawie 561 tys. Warto przy tej okazji przypomnieć, że BM mBanku przechodzi właśnie rewolucję kadrową. Z końcem czerwca z firmą żegna się szef biura maklerskiego Maksymilian Skolik, a obowiązki dyrektora ma pełnić Kamil Filgarek.

Wracając do danych KDPW: trzecie miejsce pod względem liczby prowadzonych kont zajmuje BM Pekao, które może pochwalić się wynikiem na poziomie 210 tys. rachunków. Oczywiście trzeba też pamiętać, że dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie pokazują, które z kont faktycznie są aktywne, a które nie.