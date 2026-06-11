Zysk operacyjny wyniósł 688 mln zł wobec 464 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1282 mln zł wobec 938 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5472 mln zł w I kw. wobec 4954 mln zł rok wcześniej.

Reklama Reklama

"W I kwartale 2026 roku Grupa LPP osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 5,5 mld zł, co oznacza wzrost o 10,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wzrost przychodów był przede wszystkim efektem dalszej rozbudowy sieci sprzedaży stacjonarnej, w szczególności marki Sinsay i zwiększenia powierzchni handlowej Grupy. Jednocześnie tempo wzrostu sprzedaży było niższe od oczekiwanego przez spółkę, na co wpływ miały mniej sprzyjające warunki pogodowe w trakcie rozpoczęcia sezonu Wiosna/Lato 2026. Początek sezonu charakteryzował się temperaturami niższymi od wieloletnich średnich, szczególnie w lutym i kwietniu. O ile słabsze wyniki odnotowane na początku kwartału, tj. w lutym, zostały częściowo zrekompensowane bardzo dobrą sprzedażą w marcu, o tyle utrzymująca się chłodna aura w kwietniu ograniczała popyt na produkty z kolekcji wczesnoletnich, a ponieważ oferta spółki opierała się już w znacznym stopniu na asortymencie przeznaczonym na cieplejsze miesiące, niesprzyjające warunki pogodowe negatywnie wpływały na poziom sprzedaży. W konsekwencji Grupa odnotowała w I kwartale 2026 roku spadek sprzedaży porównywalnej (LFL) o 2,8 proc." – czytamy w raporcie.

Czytaj więcej Dywidendy LPP planuje rekordową dywidendę. Na stole ponad 1,6 mld zł Zarząd LPP wystąpi do zwyczajnego walnego zgromadzenia z wnioskiem o wypłatę po 900 zł na akcję dywidendy, a łączna jej kwota, zależna od liczby ak...

Sinsay i Mohito pod kreską, House i Reserved na plusie

W podziale na marki dodatnią dynamikę sprzedaży porównywalnej osiągnęły House (+14,6 proc.), Reserved (+3,1 proc.) oraz Cropp (+0,7 proc.). Ujemne wskaźniki LFL zanotowały natomiast marki Sinsay (-6,8 proc.) i Mohito (-15,5 proc.). Wzrost przychodów Grupy o 10,5 proc. r/r został osiągnięty przede wszystkim dzięki rozwojowi kanału sprzedaży tradycyjnej, którego sprzedaż zwiększyła się o 15 proc. r/r. Wzrost ten był wspierany przez konsekwentną rozbudowę sieci handlowej. W pierwszym kwartale 2026 r. Grupa otworzyła 121 nowych sklepów, z czego 102 stanowiły sklepy marki Sinsay, podano także.

Sprzedaż internetowa pozostawała pod presją słabszych wyników osiąganych w regionie Europy Południowo-Wschodniej, będących konsekwencją pożaru magazynów w Rumunii w czerwcu 2025 r.. Zdarzenie to skutkowało wydłużonym czasem realizacji zamówień oraz częściowym ograniczeniem dostępności oferty dla klientów. Dodatkowo na wyniki kanału e-commerce wpływał niższy poziom wydatków na działania performance marketingowe, wynikający z koncentracji spółki na poprawie rentowności sprzedaży internetowej. W efekcie sprzedaż online wzrosła o 0,7 proc. r/r, a jej udział w przychodach Grupy wyniósł 26,6 proc. wobec 29,2 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pod względem geograficznym przychody ze sprzedaży omnichannelowej realizowane poza Polską przewyższały sprzedaż krajową i stanowiły 56,8 proc. łącznych przychodów omnichannel Grupy. Jednocześnie sprzedaż zagraniczna rosła szybciej niż krajowa, osiągając dynamikę 13,9 proc. r/r wobec 6,2 proc. r/r w Polsce. Największą sprzedaż w I kwartale 2026 poza Polską Grupa osiągnęła m.in. w Rumunii, Ukrainie, Czechach oraz na Węgrzech, czytamy dalej.

Historyczna marża LPP

W I kwartale 2026 r. Grupa osiągnęła marżę brutto na poziomie 58,5 proc., co oznacza wzrost o 4,5 pkt proc. r/r i jednocześnie najwyższy poziom marży brutto odnotowany w I kwartale (sezonowo najsłabszym pod względem handlowym) w historii Grupy. Poprawa rentowności nastąpiła pomimo rosnącego udziału marki Sinsay, która naturalnie obniża średnią marżę ze względu na obecność w segmencie value-for-money (ale charakteryzuje się jednocześnie niższymi kosztami operacyjnymi). Wzrost marży brutto był możliwy dzięki korzystnemu kursowi USD/zł, po którym zakontraktowano kolekcje, oraz niższym stawkom frachtowym. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wyniki było bardziej efektywne zarządzanie polityką cenową we wszystkich markach na początku sezonu – relatywnie chłodny luty ograniczył skalę przecen kolekcji zimowej w porównaniu do roku poprzedniego, wyjaśniła spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. obr. wyniósł 553 mln zł wobec 433 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 r.. W roku obrotowym 2025 (luty 2025 – styczeń 2026) spółka miała 23,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.