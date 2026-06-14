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Jak MODIVO PLATFORM integruje strategię ESG z modelem finansowym?

W dobie dynamicznych zmian regulacyjnych i rosnących oczekiwań interesariuszy zrównoważony rozwój przestał być jedynie domeną raportowania rocznego, a stał się fundamentem nowoczesnej strategii biznesowej. W MODIVO PLATFORM (wcześniej spółce działającej pod nazwą Grupa CCC) wierzymy, że odpowiedzialność środowiskowa i społeczna musi być nierozerwalnie związana z budowaniem odporności biznesowej.

Publikacja: 14.06.2026 10:31

Łukasz Stelmach wiceprezes ds. finansowych, MODIVO PLATFORM

Łukasz Stelmach wiceprezes ds. finansowych, MODIVO PLATFORM

Foto: materiały prasowe

Łukasz Stelmach, Agnieszka Mielcarek, Kamilla Budnik

 Praktycznym wyrazem tego podejścia jest pozyskanie przez naszą organizację finansowania typu sustainability-linked loan (SLL), które nie tylko optymalizuje koszt kapitału dłużnego, ale stanowi silny katalizator transformacji biznesowej.

Zielone finansowanie EBOR

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