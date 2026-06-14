Jak MODIVO PLATFORM integruje strategię ESG z modelem finansowym?

W dobie dynamicznych zmian regulacyjnych i rosnących oczekiwań interesariuszy zrównoważony rozwój przestał być jedynie domeną raportowania rocznego, a stał się fundamentem nowoczesnej strategii biznesowej. W MODIVO PLATFORM (wcześniej spółce działającej pod nazwą Grupa CCC) wierzymy, że odpowiedzialność środowiskowa i społeczna musi być nierozerwalnie związana z budowaniem odporności biznesowej.

