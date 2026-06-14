Jak MODIVO PLATFORM integruje strategię ESG z modelem finansowym?

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Łukasz Stelmach wiceprezes ds. finansowych, MODIVO PLATFORM
Praktycznym wyrazem tego podejścia jest pozyskanie przez naszą organizację finansowania typu sustainability-linked loan (SLL), które nie tylko optymalizuje koszt kapitału dłużnego, ale stanowi silny katalizator transformacji biznesowej.
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