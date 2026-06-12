Tuż po starcie sesji WIG20 został wyniesiony ok. 2 proc. nad kreskę, powracając powyżej 3700 pkt. Jeszcze lepiej wypadł wskaźnik szerokiego rynku WIG, który postarał się o nowy rekord hossy, osiągając niemal 139 tys. pkt. W dalszej części handlu na Książęcej popyt złapał lekką zadyszkę i finisz wypadł już nieco mniej efektownie. Popyt wspierały pozytywne nastroje na pozostałych rynkach. Czwartkowa sesja za Oceanem została zdominowana przez kupujących, co przełożyło się na efektowne zwyżki amerykańskich indeksów. Uwagę inwestorów przykuwał piątkowy debiut koncernu SpaceX, któremu towarzyszyły ogromne emocje i nadzieje. Dobre humory dopisywały inwestorom handlującym na europejskich rynkach akcji, które kontynuowały czwartkowe odbicie. Do zakupów zachęcały optymistyczne doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie pojawiła się nadzieja na porozumienie pokojowe Stanów Zjednoczonych z Iranem po wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa, który stwierdził, że umowa zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych dni. To sprawiło, że wrócił apetyt na ryzykowne aktywa. Pozytywną zmianę było widać także na rynku ropy naftowej, której notowania mocno zniżkowały kolejny dzień z rzędu.

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Rajd Modivo i KGHM, akcje LPP i Orlenu w niełasce

Głównymi beneficjentami poprawy nastrojów były największe spółki notowane na krajowej giełdzie. Najefektowniej, bo aż o ponad 10 proc., drożały walory Modivo, co było reakcją na raport wynikowy za I kwartał. Kroku próbował im dotrzymać KGHM wspierany zwyżkami cen miedzi. Papiery koncernu zyskały ponad 8 proc. Na celowniku kupujących znalazły się również akcje banków, kontynuujące czwartkowe odbicie. Zwyżkom w sektorze przewodziły papiery mBanku, finiszując ponad 6 proc. na plusie. Jednocześnie w fatalnych nastrojach kończyli sesję posiadacze mocno przecenionych akcji LPP i Orlenu. Odzieżowa spółka pochwaliła się lepszymi od oczekiwań wynikami kwartalnymi, ale jednocześnie jej zarząd obniżył prognozę przychodów na rok obrotowy 2026/27. Z kolei płockiemu koncernowi wyraźnie ciążyła korekta cen ropy.

Pozytywne nastroje zdominowały również szeroki rynek akcji, wynosząc nad kreskę notowania większości mniejszych spółek. Wśród najbardziej rozchwytywanych były akcje spółek o średniej kapitalizacji z indeksu mWIG40, wśród których brylowały banki, Ten Square Games i Synektik.