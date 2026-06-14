Wraz z pojawieniem się dzieci rośnie ryzyko konfliktów finansowych

Dla co trzeciej rodziny posiadającej potomstwo główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. W tej grupie wyraźnie widoczna jest także dodatkowa presja wydatków bezpośrednio związanych z wychowaniem dzieci – od kosztów edukacji po bieżące potrzeby dnia codziennego. Istotnym czynnikiem konfliktogennym pozostaje również brak lub nieregularność alimentów, który dodatkowo obciąża domowy budżet i psuje relacje rodzinne. Dane z badania wykonanego dla BIG InfoMonitor pokazują, że wraz z pojawieniem się dzieci rośnie nie tylko liczba wydatków, ale też ryzyko konfliktów finansowych, które bez dobrej komunikacji szybko przenoszą się na relacje rodzinne. To właśnie rodziny z dziećmi częściej doświadczają napięć na tym tle. Aż 23 proc. osób posiadających dzieci do 18. roku życia deklaruje, że spory finansowe zdarzają się u nich często lub bardzo często. Dla porównania, w gospodarstwach bez dzieci odsetek ten wynosi jedynie 8 proc. Równie wyraźne różnice widać po drugiej stronie skali: 24 proc. rodziców twierdzi, że konflikty finansowe nie występują w ich domu nigdy, podczas gdy wśród osób bez dzieci brak napięć na tym tle deklaruje 38 proc.