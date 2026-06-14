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Giełda bez wzajemności: dlaczego w Europie ubywa spółek na parkiecie i co z tym zrobić

W ostatniej dekadzie z warszawskiej giełdy zniknęły 363 spółki. Po uwzględnieniu przejść między rynkami to netto 149 emitentów mniej. Liczba notowanych spółek spadła o 20 proc., z ponad 900 do 756 na koniec 2025 r. A jednocześnie WIG urósł o 166 proc., kapitalizacja – o 117 proc., a liczba rachunków inwestycyjnych – o 72 proc. Indeksy biją rekordy, rynek rośnie, a spółek na nim ubywa. Coś tu nie gra.

Publikacja: 14.06.2026 10:50

Piotr Biernacki przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG członek ESMA Securities and Marke

Piotr Biernacki przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG członek ESMA Securities and Markets Stakeholders Group

Foto: materiały prasowe

Piotr Biernacki

Nie inaczej jest, gdy spojrzymy na całą Unię Europejską. Liczba notowanych spółek spadła w dekadzie o 14 proc., aktywność IPO w 2025 r. była najniższa od kryzysu z 2009 r., a udział UE w globalnych IPO skurczył się z około 30 proc. w 2015 r. do mniej niż 10 proc. dziś. W ciągu dekady ponad 1000 europejskich spółek wartych łącznie ponad bilion dolarów wycofali z giełd właściciele i fundusze private equity.

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