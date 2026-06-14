Giełda bez wzajemności: dlaczego w Europie ubywa spółek na parkiecie i co z tym zrobić

Nie inaczej jest, gdy spojrzymy na całą Unię Europejską. Liczba notowanych spółek spadła w dekadzie o 14 proc., aktywność IPO w 2025 r. była najniższa od kryzysu z 2009 r., a udział UE w globalnych IPO skurczył się z około 30 proc. w 2015 r. do mniej niż 10 proc. dziś. W ciągu dekady ponad 1000 europejskich spółek wartych łącznie ponad bilion dolarów wycofali z giełd właściciele i fundusze private equity.