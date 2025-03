Rekordowy zysk PKO BP w 2024 roku. Ogromna kwota trafi do akcjonariuszy

Ile pozwów i ugód frankowych w PKO BP

Władze PKO BP podkreślają również, że wyniki finansowe wciąż były pod dużą presją sagi frankowej. Rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF wyniosły w minionym roku 4,9 mld zł. A gdyby nie to, zysk netto mógłby wynieść nawet 14 mld zł.

Na koniec 2024 r. liczba zawartych ugód wzrosła do 47 757 wobec 36 822 rok wcześniej. Liczba toczących się postępowań sądowych w sprawach frankowych na koniec roku wynosiła ok. 36 tys., a poziom pokrycia aktywnego portfela CHF rezerwami wzrósł do 134 proc.

Bank podaje również, że łącznie wartość kredytów dla klientów wzrosła o 9,6 proc. (do 294 mld zł), co jest bardzo dobrym wynikiem dla tle rynku. Przy czym kredyty detaliczne wzrosły o 12 proc. rdr, a finansowanie klientów korporacyjnych – o 5,5 proc. Depozyty klientów wzrosły aż o 11,4 proc. do 604 mld zł.