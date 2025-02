Zysk mBanku liczony w końcu w miliardach

– Rok 2024 r. był niezwykle udany dla mBanku – podkreślał Cezary Kocik, prezes mBanku, prezentując wstępne wyniki banku za miniony rok. – Zgodnie z obietnicą, zwiększyliśmy udziały rynkowe we wszystkich najważniejszych grupach. Dzięki sile naszego modelu biznesowego osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, w tym zysk najwyższy w historii – mówił.

Wyniki mBanku w IV kwartale 2024 r.

W samym IV kwartale 2024 r. zysk grupy mBanku wyniósł 986 mln zł wobec 20,3 mln straty rok wcześniej. Wynik z ostatnich miesięcy 2024 r. był mniej więcej zgodny z oczekiwaniami analityków, a marża odsetkowa netto obniżyła się nieznacznie w ujęciu kwartalnym – do 4,27 proc. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 497 mln zł wobec 444 mln zł rok wcześniej.

Dochody ogółem grupy obniżyły się o 3,3 proc. kwartał do kwartału, do 3 mld zł, a koszty działalności wzrosły o 11,3 proc. – do 905 mln zł. Istotny negatywny wpływ na zysk operacyjny mBanku miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które osiągnęły wartość 932,2 mln zł.

Wyniki mBanku w całym 2024 r.

W całym 2024 r. mBank miał 2243 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 24 mln zł rok wcześniej. Wynik odsetkowy wzrósł o 8 proc., do 9,59 mld zł, a wynik z prowizji – o 3 proc. do 1,97 mld zł. Koszty działania wzrosły o 12 proc., do 3,39 mld zł. Rezerwy na kredyty CHF w całym 2024 r. sięgnęły 4,3 mld zł wobec 4,9 mld zł rok wcześniej.

Prezes Kocik wyjaśniał, że do istotnej poprawy wyniku netto rok do roku przyczyniło się rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości ok. 390 mln zł.