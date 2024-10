Co czeka bankowe opłaty i prowizje

Za usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje trzeba płacić coraz więcej. Jak podaje GUS, we wrześniu tego roku były one droższe o 6,9 proc. niż we wrześniu zeszłego roku, a w całym III kwartale – aż o 10,4 proc. droższe niż rok wcześniej.

Wzrost w tym obszarze widać także w bankowych bilansach. Do końca sierpnia tego roku banki zarobiły na opłatach i prowizjach już 13,1 mld zł, czyli o 5,6 proc. więcej niż okresie styczeń–sierpień 2023 r.