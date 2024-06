Czytaj więcej Waluty Czy złoty jeszcze się umocni? Sześć tendencji na rynkach walut EBC szykuje się do obniżki stóp, ale nie musi to szkodzić euro, analitycy spierają się o perspektywy złotego, a globalne instytucje finansowe radzą kupować waluty z krajów o wysokich stopach. Oto przegląd najważniejszych w czerwcu wydarzeń i analiz z rynków walutowych.

- Warto jednak zwrócić uwagę na korelację z wyprzedażą akcji banków w całej Europie oraz pogorszeniem nastrojów na rynkach wschodzących – zaznacza specjalista.

Analitycy: Oczekiwania stabilizacji zysków czynią kursy akcji banków i PKO BP podatnymi na korektę

Według niego inwestorzy wyprzedawali w tym tygodniu banki pośród nasilających się oczekiwań, że oczekiwana w czwartek decyzja EBC o obniżce stóp procentowych będzie początkiem serii takich ruchów. Tymczasem wywołana przez utratę przez partię rządzącą większości parlamentarnej przecena na indyjskim rynku akcji mogła przekładać się na koszykową wyprzedaż akcji z rynków wschodzących, do których wciąż zalicza się Polska.

Innym tropem byłoby zdaniem Jańczaka to, że obserwujemy początek zmiany długoterminowej tendencji poprawy nastawienia inwestorów do banków. Jak zauważa specjalista, którego majowa wycena akcji PKO BP opiewała na 55 zł, czyli o około 4 proc. poniżej bieżącego kursu, dwa lata zwyżek kursów krajowych przedstawicieli sektora wymazały dyskonto, z jakim te instytucje były notowane.

- Jeśli rzeczywiście uznać, że mamy do czynienia z dojściem wycen banków do wartości godziwej, to przynajmniej dla części inwestorów z dużym udziałem banków w portfelu może to być wystarczającym powodem do redukcji ekspozycji – ocenia specjalista Erste Securities.