- Sam nie jest wielkim zwolennikiem wchodzenia przez PKO BP na ścieżkę rywalizacji o udziały rynkowe – przyznaje otwarcie analityk.

Kurs akcji PKO BP spada. „Fundamenty banku niezagrożone”

Jak tłumaczy, potencjalnie ceną za to może być spadek rentowności. Jednak ostatnie wypowiedzi członków zarządu wskazują, że do wykrojenia sobie większego kawałka rynkowego tortu bankowi wystarczy wykorzystanie prostych rezerw. Na razie PKO BP korzysta na wysokich stopach procentowych i niskich kosztach ryzyka

- To jednak prawdopodobnie jest już uwzględnione w cenach akcji – wskazuje ekspert Erste Securities.

Tymczasem Konarski z mBanku zwraca uwagę, że ekspozycja OFE na banki zbliżyła się do dopuszczalnych limitów. To oznacza, że jeśli zagranica zacznie się wycofywać, OFE będą miały ograniczone możliwości odbierania podaży akcji i ta rola spadnie na TFI. W przypadku PKO BP powyżej dozwolonego pułapu 10 proc. utrzymuje się zaangażowanie dwóch OFE.

- Bank czeka jednak na odcięcie prawa do dywidendy i to powinno obniżyć zaangażowanie OFE, ograniczając obawy, że fundusze zaczną same sprzedawać akcje z sektora finansowego, tak aby dostosować się do limitów – ocenia analityk, dodając że poważniejszych sygnałów ostrzegawczych, jeśli chodzi o fundamenty instytucji, nie widać.