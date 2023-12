WykresDnia: Bank Japonii utrzymuje bardzo luźną politykę pieniężną

https://pbs.twimg.com/media/GBsbqE5WYAAWkk-?format=jpg&name=900x900

BoJ nie zmienił również swoich gołębich wytycznych politycznych, rozwiewając nadzieje niektórych traderów, że zmieni język, aby zasygnalizować koniec ujemnych stóp procentowych w krótkim terminie. Gubernator Kazuo Ueda powiedział, że choć ceny i płace wydają się zmierzać we właściwym kierunku, warunki pozostają niepewne.

– Szansa na przyspieszenie trendu inflacji w kierunku naszej ceny docelowej stopniowo rośnie – powiedział Ueda na konferencji prasowej po posiedzeniu. – Ale nadal musimy sprawdzić, czy dodatni cykl płac i inflacji wystąpi.

Na dwudniowym posiedzeniu, które zakończyło się we wtorek, BOJ utrzymał krótkoterminową stopę docelową na poziomie -0,1 proc., a rentowność 10-letnich obligacji rządowych na poziomie około 0 proc. Pozostawił także bez zmian luźne górne ograniczenie rentowności 10-letnich na poziomie 1,0 proc. W oświadczeniu towarzyszącym decyzji BoJ powtórzył swoje zobowiązanie do podjęcia „w razie potrzeby dodatkowych kroków łagodzących”, dodając, że niepewność co do gospodarki jest „niezwykle wysoka”.