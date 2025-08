Zbyt duży optymizm?

Eksperci banku Goldman Sachs ostrzegli klientów przed zbytnim optymizmem na rynku obligacji korporacyjnych. „Jest już wystarczająco dużo źródeł negatywnego ryzyka, by usprawiedliwiało to utrzymywanie części zabezpieczeń dla portfeli. (...) Wzrost gospodarczy może negatywnie zaskoczyć, presja dezinflacji osłabnąć, a powrót obaw dotyczących niezależności Fedu może wywołać ostrą przecenę obligacji o dłuższym terminie zapadalności” – wskazują analitycy Goldmana.

O dużym optymizmie panującym na rynku świadczy choćby to, że indeks agencji Bloomberg mierzący na rynku globalnym średnie różnice między rentownościami (spready) obligacji korporacyjnych o wysokich ratingach kredytowych spadł na początku sierpnia do 79 pb. czyli do najniższego poziomu od lipca 2007 r. Stał się więc on najniższy od okresu bezpośrednio poprzedzającego globalny kryzys finansowy. To świadczy o bardzo dużym optymizmie inwestorów z tego rynku. Tymczasem średnia różnica między rentownościami amerykańskich obligacji korporacyjnych o wysokich ratingach spadła do 76 pb. i była najniższa od dołka z 2025 r. Tylko kilka punktów bazowych dzieliło ją od najniższego poziomu od dwóch dekad.