Stopa bezrobocia również nieznacznie wzrosła z 4,1 proc. w czerwcu do 4,2 proc.

Oprócz wrześniowej obniżki stóp procentowych, inwestorzy na rynku kontraktów terminowych wyceniają obecnie 60-proc. prawdopodobieństwo, że Fed obniży stopy o kolejne ćwierć punktu procentowego w październiku.

Łączna obniżka stóp procentowych o pół punktu procentowego tej jesieni doprowadziłaby stopę funduszy federalnych do przedziału od 3,75 proc. do 4,00 proc.

CME FedWatch również wskazuje na przeważające prawdopodobieństwo obniżki stóp o ćwierć punktu procentowego na posiedzeniu FOMC w dniach 9-10 grudnia (technicznie rzecz biorąc, nadal spadkowej), co doprowadziłoby stopę funduszy federalnych do przedziału od 3,00 proc. do 3,25 proc. – najniższego poziomu od września 2022 r.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Podzielony Fed nie zmienił stóp procentowych Amerykański bank centralny utrzymał główną stopę procentową w przedziale 4,25-4,50 proc. Było to zgodne z prognozami. Decyzja Fedu nie była jednak jednomyślna.

Wrześniowa obniżka stóp mogłaby wywołać bańkę spekulacyjną na giełdzie

Tymczasem według strategów z Société Générale wrześniowa obniżka stóp mogłaby spowodować, że w nadchodzących miesiącach rynek akcji znajdzie się na drodze do bańki spekulacyjnej. Stwierdzili oni, że widzą możliwość przegrzania indeksu S&P 500 w ciągu najbliższego roku.