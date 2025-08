Lipiec jednak z rekordami, teraz nadchodzi trudniejszy sezon

WIG z nowymi rekordami, wyceny powyżej średniej

Lipiec był już 34. miesiącem hossy na GPW (definiowanej jako wzrost WIG-u do czasu spadku o co najmniej 20 proc.). To drugi najdłuższy rynek byka w ostatnich trzech dekadach – dłuższa była tylko i wyłącznie superhossa z lat 2002–2007 (trwała aż 69 miesięcy), zaś wszystkie trendy zwyżkowe począwszy od 2009 roku były wyraźnie krótsze. Cały czas podkreślamy, że jedną z głównych przyczyn, dla których obecna hossa jest tak długotrwała, był wyjątkowo nisko położony punkt wyjścia, jeśli chodzi o poziom wycen. Przykładowo, przedstawiony na wykresie współczynnik EV/sales („wartość przedsiębiorstwa”/prognozowane przychody ze sprzedaży) w dołku na jesieni 2022 był rekordowo nisko. A teraz? Ten sam wskaźnik znalazł się powyżej szczytu z 2021 roku, a zarazem o krok od górki z 2017, po której pokonaniu byłby najwyżej od 2008 roku. EV/sales jest więc relatywnie wysoko, jak na ostatnie kilkanaście lat, choć na szczęście sporo mu brakuje jeszcze do poziomów z czasów bańki spekulacyjnej z 2007 roku. Jeśli chodzi o całokształt obserwowanych przez nas wskaźników (takich jeszcze jak P/E, P/BV i EV/EBITDA), można zaś powiedzieć, że wyceny na GPW są lekko powyżej średniej historycznej, ale nie jest jeszcze bardzo drogo.