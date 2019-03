Zmierzch hossy na rynku pracy, ale podwyżki będą

Rosnący nieprzerwanie od połowy 2016 r. udział firm zapowiadających na najbliższy kwartał wzrost zatrudnienia na początku tego roku nagle spadła- i to sporo. O ile jeszcze latem ubiegłego roku ponad jedna czwarta pracodawców deklarowała w badaniu agencji zatrudnienia Work Service, że planuje wzrost liczby pracowników, to w najnowszym sondażu przeprowadzonym w lutym br. już tylko 16,4 proc. Jednocześnie do najwyższego poziomu od czterech lat (do 78,5 proc.) zwiększył się udział firm, które w nadchodzącym kwartale chcą utrzymać obecne zatrudnienia. –Na razie jest za wcześnie by mówić o odwróceniu dotychczasowego trendu na rynku pracy. Mamy raczej jego wyciszenie - ocenia Iwona Szmitkowska, prezes Work Service. Jej zdaniem wiele firm wstrzymuje się z decyzjami kadrowymi czekając na rozwój sytuacji –przede wszystkim na zachodzie Europy.