Rekordowo drogie akcje Inter Carsu

W okresie pierwszych pięciu tegorocznych miesięcy skonsolidowana sprzedaż Inter Carsu zwiększyła się o 37,4 proc., do nieco ponad 4,45 mld zł. Wszystkie rynki wypracowały lepszy wynik w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Na krajowym rynku dystrybutor zanotował prawie 29-proc. wzrost obrotów. W dalszym ciągu polski rynek pozostaje najważniejszym rynkiem grupy (stanowi 45 proc. jej obrotów), choć jego znaczenie systematycznie maleje. Wśród rynków zagranicznych najwyższe przychody grupa wypracowała w Rumunii, gdzie sprzedaż zwiększyła się o prawie 50 proc., do 408,3 mln zł. Natomiast najdynamiczniej kolejny miesiąc z rzędu wzrosła sprzedaż na rynku serbskim (z 1,1 mln do 13,5 mln zł), co jednak było efektem niskiej bazy z poprzedniego roku.