Akcje za dotacje. Rząd Donalda Trumpa przejmuje udziały w Intelu

Udziały w Intelu w zamian za dotacje zatwierdzone przez administrację Bidena

W komunikacie prasowym Intel – jedna z niewielu amerykańskich firm zdolnych do produkcji zaawansowanych chipów na terenie USA – poinformował, że rząd zainwestował 8,9 miliarda dolarów w akcje zwykłe spółki. W zamian za 10 proc. udziałów rząd nabył 433,3 miliona akcji po cenie 20,47 dol. za sztukę. Intel podkreślił, że była to cena niższa od rynkowej.

Jak poinformował portal CNBC z tej kwoty 5,7 mld dolarów pochodzi z dotacji przyznanych w ramach ustawy CHIPS, które nie zostały jeszcze wypłacone, a kolejne 3,2 mld dolarów – z odrębnych grantów rządowych w ramach programu produkcji bezpiecznych chipów.

Prezydent Trump skomentował transakcję w serwisie Truth Social, pisząc: „Stany Zjednoczone nie zapłaciły nic za te akcje, a obecnie są one warte około 11 miliardów dolarów. To świetny biznes dla Ameryki, a także świetny biznes dla Intela". Jeszcze niedawno prezydent USA domagał się dymisji szefa firmy z powodu jego „wysoce konfliktowych” powiązań z chińskimi firmami.

Intel zapewnił, że rząd USA nie otrzyma w zamian miejsca w zarządzie ani żadnych dodatkowych praw korporacyjnych.

Intel skupia się na Ohio i walczy z chińską konkurencją

W oficjalnym komunikacie prezes Intela, Lip-Bu Tan, podkreślił, że „Intel jest głęboko zaangażowany w to, by najnowocześniejsze technologie na świecie były wytwarzane w Ameryce".