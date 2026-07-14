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Ceny ropy wzrosły we wtorek po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił plany wprowadzenia opłat za przewóz towarów w Cieśninie Ormuz i przywrócenia blokady portów irańskich, co wzbudziło obawy o potencjalne zakłócenia w globalnych dostawach ropy.

Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate z dostawą w sierpniu wzrosły o 1,83 proc. do 79,57 USD za baryłkę. Międzynarodowy benchmarkowy kontrakt terminowy na ropę Brent z dostawą we wrześniu wzrósł o 1,7 proc. do 84,72 USD, kontynuując wzrosty po wzroście o 9,6 proc. w poprzedniej sesji.

Oczekuje się, że ceny ropy naftowej będą pod silną presją wzrostową, potencjalnie testując przedział 88–90 USD za baryłkę i grożąc wzrostem do 100 USD. Oczekiwanie to jest napędzane przez gwałtowny wzrost napięć geopolitycznych między USA a Iranem oraz niedawno przywrócone bariery handlowe, które zakłócają globalne linie dostaw energii.

Nadwyżka podaży i stabilizacja albo nowa fala eskalacji

Globalne prognozy cen ropy naftowej na drugą połowę 2026 i 2027 rok charakteryzują się potężną rozbieżnością przez eskalację konfliktu USA–Iran w rejonie Cieśniny Ormuz. Szacunki analityków wahają się od scenariuszy głębokiej nadwyżki surowca aż po powrót do historycznych maksimów w przypadku długotrwałej blokady szlaków morskich.

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Większość instytucji międzynarodowych opiera swoje modele na założeniu stopniowej dyplomatycznej normalizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) prognozuje, że pełne przywrócenie dostaw wygeneruje nadwyżkę surowca w IV kwartale 2026 r., która w 2027 r. może wynieść aż 4,63 mln baryłek dziennie. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) szacuje, że cena ropy Brent w III kwartale 2026 r. ustabilizuje się w okolicach 74 USD, by w 2027 r. spaść do średniej 65 USD za baryłkę z powodu odbudowy globalnych zapasów. Barclays zrewidował swoje oczekiwania dla ropy Brent do 96 USD w 2026 r. i 85 USD w 2027 r. Goldman Sachs podniósł w poniedziałek długoterminowe założenie dotyczące ceny ropy Brent o 9 USD za baryłkę do 76 USD w szczytowym momencie wojny USA z Iranem, powołując się na wyższą strukturalną premię za bezpieczeństwo. Stwierdził jednak, że ostateczna rozbudowa przepustowości rurociągów omijających Cieśninę Ormuz stwarza ryzyko spadku tego założenia w dłuższej perspektywie. Analityczka Alexandra Paulus oszacowała, że do końca 2027 r. uda się zwiększyć przepustowość rurociągów na tyle, by odizolować ponad 45 proc. poziomu eksportu z Zatoki Perskiej sprzed wojny od potencjalnych zakłóceń spowodowanych przez cieśninę Ormuz, a do końca 2028 r. wskaźnik ten wzrośnie do ponad 60 proc.

Ostatnie wzajemne ataki militarne i groźby całkowitego zamknięcia Cieśniny Ormuz przez Iran rewidują jednak rynkowy optymizm. MAE ostrzega, że ponowne zaostrzenie starć zniweczy prognozy o nadwyżkach, drastycznie uszczuplając światowe rezerwy magazynowe. Według Goldman Sachs w negatywnym wariancie, jeśli transport przez cieśninę pozostanie sparaliżowany, cena ropy Brent pod koniec 2026 r. przekroczy 130 USD za baryłkę, a w całym 2027 roku utrzyma średnią na poziomie 105 USD. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizował swoje prognozy, oczekując silniejszego, bo aż 31,8-proc. odbicia cen ropy w skali całego 2026 roku.

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Wiele zależy od popytu na ropę

OPEC w poniedziałek obniżył prognozę wzrostu światowego popytu na ropę naftową w 2026 roku do 780 000 baryłek dziennie, jak wynika z kopii miesięcznego raportu, co stanowi trzecią z rzędu korektę w dół.

Organizacja producentów nadal odnotowuje mniejszy wpływ na konsumpcję od początku wojny z Iranem niż inne organizacje prognostyczne, takie jak Międzynarodowa Agencja Energetyczna. OPEC stwierdził, że światowa gospodarka może radzić sobie lepiej w pozostałej części roku i podniósł prognozę wzrostu popytu na ropę na 2027 rok.

„Dynamika globalnego wzrostu gospodarczego w pierwszej połowie 2026 roku pozostała zasadniczo odporna” – stwierdził OPEC w raporcie na swojej stronie internetowej.

„Potencjalne złagodzenie napięć geopolitycznych może przynieść pewien potencjał dla globalnego wzrostu w drugiej połowie 2026 roku, jeśli rynki energii i przepływy handlowe ustabilizują się w dalszym ciągu”.

Obecna prognoza obniżyła przewidywany wzrost popytu na ropę w tym roku z 970 000 baryłek dziennie w poprzednim roku. W 2027 roku OPEC przewiduje wzrost popytu na ropę o 1,94 miliona baryłek dziennie, czyli o 210 000 baryłek dziennie w porównaniu z poprzednią prognozą.