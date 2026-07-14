"Zwrot kapitału zostanie sfinansowany z połączenia istniejących wewnętrznych rezerw gotówkowych spółki oraz niewielkiej kwoty nowego zadłużenia zewnętrznego, co spowoduje wzrost wskaźnika dźwigni finansowej netto przed zastosowaniem MSSF 16 do poziomu około 1,0x EBITDA - czyli do środka docelowego przedziału Grupy wynoszącego od 0,5x do 1,5x - co stanowi rozsądne i efektywne wykorzystanie bilansu" - czytamy w komunikacie.

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Program skupu akcji obejmie nabycie nie więcej niż 49 083 414 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 euro na akcję, wyemitowanych przez spółkę, stanowiących łącznie nie więcej niż 8,5% kapitału zakładowego spółki i uprawniających ich posiadaczy do wykonywania łącznie nie więcej niż 8,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje zostaną nabyte przez spółkę z zamiarem ich umorzenia po wykupie, a kapitał zakładowy zostanie odpowiednio obniżony (z wyjątkiem tych akcji, które mogą, w stosownym zakresie, zostać wykorzystane do przyszłego rozliczenia nagród podlegających nabyciu w ramach programów motywacyjnych spółki opartych na akcjach), wskazano w materiale.

Ostateczna liczba nabytych akcji zostanie ustalona przez radę dyrektorów nie później niż 30 lipca 2026 r.

"IBEX, większościowy akcjonariusz Pepco, poinformował nas, że zamierza zgłosić do programu skupu akcji cały swój pakiet akcji, obejmujący około 360 mln akcji zwykłych. Ostateczna liczba akcji należących do IBEX, które zostaną przyjęte w ramach skupu akcji, będzie odzwierciedlać ostateczny proporcjonalny udział procentowy IBEX, który zostanie obliczony przez spółkę na podstawie łącznej liczby akcji zgłoszonych przez wszystkich akcjonariuszy Pepco biorących udział w skupie akcji (w tym IBEX) w okresie trwania oferty sprzedaży" - zakończono.

Grupa Pepco jest siecią dyskontów oferującą szeroki asortyment produktów, działającą w całej Europie. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.