- Kolejna runda obaw o to, co na Bliskim Wschodzie uruchamia nam znowu obawy o to, czy, czy czy kolejna fala inflacji nie przejdzie przez rynek. Jak wiemy, metale szlachetne nie płacą odsetek ani dywidend i są dosyć czułe na to, co będzie ze stopami procentowymi - mówi Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex, gość dzisiejszego programu „Prosto z Parkietu”.

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Im wyższe stopy procentowe, tym tym bardziej atrakcyjnie prezentują się lokaty i inne instrumenty rynku pieniężnego. - Widzimy już w ostatnim czasie dość wyraźną presję na wzrost rentowności amerykańskich obligacji, czyli tych papierów skarbowych, które właśnie płacą w tej chwili nominalnie coraz więcej - mówi Gessner.

W programie pytamy eksperta - jak wpływa na rynek złota kruszący się po ostatnich atakach pokój na Bliskim Wschodzie, czy rosnący apetyt na spadki sprawia, że kupujący w widoczny sposób wstrzymują zakupy i czy widmo wyborów w listopadzie faktycznie może uspokoić atfmosferę - w USA, w Iranie i na świecie.

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