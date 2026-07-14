Po sprzedaży części biznesu dotyczącego oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej, odpowiadającego za ponad połowę rocznych przychodów Grupa Mcr (dawny Mercor) zaczęła funkcjonować w mniejszej skali, a jej wyniki w ocenie zarządu jak na razie nie odzwierciedlają w pełni jej potencjału. – Obecnie trwa proces transformacji naszej grupy i dostosowania skali operacyjnej do nowej struktury. W związku z tym wyniki minionego roku obrotowego odzwierciedlają etap przejściowy, czyli wpływ mają na nie efekty sprzedaży części aktywów – wyjaśnia Krzysztof Krempeć, prezes Mcr. Zarząd firmy stawia teraz na innowacyjne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych. – Patrząc w przyszłość, koncentrujemy się na specjalistycznych rozwiązaniach z zakresu aktywnych systemów gaśniczych, bezpieczeństwa wspieranego technologiami cyfrowymi. Dodatkowo posiadamy udziały w spółce Elmech, producencie magazynów energii. Uważamy, że branża bezpieczeństwa budowlanego podda się globalnemu trendowi i również będzie przechodzić cyfrową transformację. Przewidujemy, że przyszłością jest prewencja oparta w coraz większym stopniu na elektronice, zaawansowanej analityce danych i inteligentnych sieciach, a urządzenia ochrony przeciwpożarowej będą coraz silniej integrowane ze środowiskiem Internetu Rzeczy (IoT) oraz nadrzędnymi systemami zarządzania budynkiem (systemy klasy PSIM, BMS)) – wskazuje szef Mcr.

Reklama Reklama

W roku obrotowym 2025/2026 (trwającym od kwietnia do marca) Grupa Mcr zanotowała 10,3 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej wobec 3,2 mln zł zysku w poprzednim roku. Na poziomie wyniku EBITDA grupa miała 3,4 mln zł straty wobec 9,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 181,2 mln zł i były o blisko 11 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W październiku grupa sfinalizowała transakcję sprzedaży działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej grupie Kingspan, globalnemu producentowi płyt warstwowych i izolacji dla budownictwa energooszczędnego za kwotę 420 mln zł, przy czym zapłata do kwoty 90 mln zł jest odroczona i uzależniona od osiągnięcia określonych wyników przez sprzedawane spółki. Ostatecznego rozliczenia należy się spodziewać we wrześniu 2026 r. Transakcja z grupą Kingspan obejmowała również sprzedaż marki Mercor, co skutkowało zmianą nazwy na Mcr. Spora część gotówki ze sprzedaży aktywów grupie Kingspan trafiła już do kieszeni akcjonariuszy. Spółka wypłaciła 27,2 mln zł dywidendy, a 135 mln zł przeznaczono na skup akcji własnych.