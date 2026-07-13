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Sztuczna inteligencja ewoluowała z obiecującej technologii w jedno z największych źródeł inwestycji biznesowych od dziesięcioleci. Giganci technologiczni inwestują setki miliardów dolarów w centra danych, zaawansowane układy scalone, oprogramowanie i badania, a firmy z niemal każdej branży ścigają się z czasem, aby wdrożyć narzędzia AI. Wydatki te przyczyniły się do stworzenia miejsc pracy, pobudzenia produkcji i wzrostu zysków przedsiębiorstw.

Sztuczna inteligencja stała się największym motorem wzrostu gospodarczego

Według Bloomberga, inwestycje związane ze sztuczną inteligencją odpowiadają obecnie za ponad 25 proc. wzrostu PKB USA, co stanowi największy odnotowany wkład w historii. Innymi słowy, na każde 4 dolary wzrostu gospodarczego USA przypada ponad 1 dolar wydatków związanych ze sztuczną inteligencją.

Skala jest bezprecedensowa. Analiza Bloomberga pokazuje, że wydatki na sztuczną inteligencję wzrosły do około 8 proc. PKB USA. Dla porównania, wydatki na sprzęt IT, oprogramowanie i badania i rozwój osiągnęły szczyt blisko 6,5 proc. PKB w szczytowym okresie bańki internetowej w 2000 roku. Boom internetowy zmienił gospodarkę na kolejne dekady. Dzisiejsza fala inwestycji w sztuczną inteligencję już ją przewyższyła pod względem udziału w produkcie gospodarczym.

Rekordowe inwestycje amerykańskich firm w AI

Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms i Nvidia nadal inwestują na rekordowym poziomie, ponieważ popyt na rozwiązania AI utrzymuje się na wysokim poziomie. Zgodnie z raportami finansowymi i prognozami dotyczącymi wydatków kapitałowych, firmy te inwestują łącznie setki miliardów dolarów w infrastrukturę AI. Oczekuje się, że firmy takie jak Google, Amazon, Meta i Microsoft, wydadzą w tym roku około 725 mld USD na AI, podwajając swoje łączne zadłużenie na finansowanie centrów danych. Oczekuje się, że sam Alphabet odnotuje wydatki inwestycyjne na poziomie 44 mld USD w jednym kwartale.

Dane Fed z Atlanty pokazują, że wydatki na sztuczną inteligencję w przeliczeniu na pracownika wzrosły o 50 proc. w porównaniu z poziomem z 2025 roku: firmy prywatne wydały ogółem 1358 USD na pracownika w 2025 roku i przewiduje się, że w tym roku wzrosną do 2068 USD (w oparciu o zatrudnienie). Mnożąc tę kwotę przez całkowitą liczbę pracowników sektora prywatnego zatrudnionych poza rolnictwem, otrzymujemy szacunkową wartość 280 mld USD dla łącznych przewidywanych inwestycji w sztuczną inteligencję przez firmy prywatne w 2026 roku.

Aby utrzymać ten boom, pięć największych firm technologicznych łącznie zwiększyło swoje zobowiązania dłużne o 350 mld USD w ciągu ostatnich pięciu lat. Ta fala emisji obligacji korporacyjnych wystawia na próbę limity inwestorów.

Modele AI wymagają znaczących udoskonaleń, aby były opłacalne

Inwestycje w AI przynoszą wymierne korzyści. Przychody z usług chmurowych stale rosną, usługi AI osiągają najwyższe ceny, a producenci chipów sprzedają niemal każdy zaawansowany procesor, jaki są w stanie wyprodukować. Z drugiej strony, wzrost gospodarczy staje się bardziej podatny na wahania, gdy jedno źródło ma tak duży udział w ekspansji.

Jeśli firmy stwierdzą, że zbudowały wystarczającą liczbę centrów danych, jeśli wdrażanie sztucznej inteligencji (AI) spowolni lub jeśli firmy opóźnią wydatki kapitałowe z powodu słabszego popytu, ten motor napędowy inwestycji może stracić impet. Gospodarka nie przestałaby rosnąć z dnia na dzień, ale jeden z jej największych czynników wzrostu zacząłby się kurczyć.

Tymczasem podczas gdy kadra zarządzająca inwestuje miliardy w infrastrukturę, wiele przedsiębiorstw ma wątpliwości co do agresywnych wydatków, ponieważ koszty rosną. Tylko 18 proc. wykorzystania tokenów kodowania AI przekłada się na produkty wysyłane, co wskazuje, że modele wymagają znaczących udoskonaleń, aby były opłacalne. Wraz ze wzrostem kosztów operacyjnych i tokenów AI amerykańskie korporacje zaczynają racjonować wykorzystanie AI, aby chronić marże.

W erze dot-comów inwestycje rosły szybciej niż popyt. Gdy wydatki osłabły, wzrost gospodarczy zwolnił, zanim jeszcze wiele firm internetowych upadło.

To nie oznacza, że sztuczna inteligencja to kolejna bańka. W przeciwieństwie do wielu internetowych startupów w 2000 roku, dzisiejsi liderzy w dziedzinie sztucznej inteligencji to dochodowe firmy generujące miliardy dolarów rocznie. Mimo to nawet tak dochodowe firmy w końcu ograniczają wydatki, gdy tylko powstaną wystarczające moce przerobowe.