Pepco Group wyrasta na czołową spółkę WIG20 w tym roku. Po blisko sześciu i pół miesiącach kurs jest 37 proc. wyżej w porównaniu z końcem 2025 r. Również dziś nastawienie rynku do Pepco Group jest pozytywne po tym, jak spółka ogłosiła rozpoczęcie skupu akcji własnych, notowanych na GPW. Skup odbywa się w formie zaproszenia do sprzedaży akcji i zostanie sfinansowany z posiadanej gotówki oraz niewielkiego nowego finansowania dłużnego .Jak podano, celem jest dokonanie w roku obrotowym 2026 specjalnego, jednorazowego zwrotu kapitału na rzecz akcjonariuszy w wysokości do 400 mln euro w formie proporcjonalnego wykupu akcji, w którym zamierza wziąć udział większościowy akcjonariusz IBEX Retail Investments Limited. Oferowana cena skupu jednej nabywanej akcji będzie wynosić 41,76 zł.

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„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Cena w skupie akcji własnych wynosząca 41,76 zł za akcję oznacza premię na poziomie około 7 proc. względem poniedziałkowego kursu zamknięcia” - skomentowali analitycy BM mBanku.

"Zwrot kapitału zostanie sfinansowany z połączenia istniejących wewnętrznych rezerw gotówkowych spółki oraz niewielkiej kwoty nowego zadłużenia zewnętrznego, co spowoduje wzrost wskaźnika dźwigni finansowej netto przed zastosowaniem MSSF 16 do poziomu około 1,0-krotności EBITDA – czyli do środka docelowego przedziału Grupy wynoszącego od 0,5x do 1,5x – co stanowi rozsądne i efektywne wykorzystanie bilansu" – czytamy w komunikacie.

Program skupu akcji obejmie nabycie nie więcej niż 8,5 proc. kapitału zakładowego spółki. Akcje zostaną nabyte przez Pepco Group z zamiarem ich umorzenia po wykupie. Przyjmowanie ofert rozpocznie się 15 lipca i potrwa do 29 lipca 2026 r. Ostateczna liczba nabytych akcji i ewentualna redukcja zostaną ustalone 30 lipca 2026 r. Pepco informowało o buybacku już w maju.

"IBEX, większościowy akcjonariusz Pepco, poinformował nas, że zamierza zgłosić do programu skupu akcji cały swój pakiet akcji, obejmujący około 360 mln akcji zwykłych. Ostateczna liczba akcji należących do IBEX, które zostaną przyjęte w ramach skupu akcji, będzie odzwierciedlać ostateczny proporcjonalny udział procentowy IBEX, który zostanie obliczony przez spółkę na podstawie łącznej liczby akcji zgłoszonych przez wszystkich akcjonariuszy Pepco biorących udział w skupie akcji (w tym IBEX) w okresie trwania oferty sprzedaży" – czytamy.