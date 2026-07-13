KOSPI, główny indeks giełdy w Seulu, stracił podczas poniedziałkowej sesji 8,6 proc. Zniżkował on dużo mocniej od innych azjatyckich indeksów giełdowych. Japoński Nikkei 225 spadł o 1,9 proc., a Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu zakończył sesję 0,03 proc. na plusie.

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Południowokoreański indeks giełdowy był ciągnięty w dół m.in. przez akcje koncernu SK Hynix, który w piątek przeprowadził ofertę publiczną w Nowym Jorku. O ile podczas piątkowej sesji na giełdzie nowojorskiej SK Hynix zyskiwał 13 proc., to w poniedziałek stracił w Seulu ponad 15 proc.

Co spowodowało wyprzedaż akcji SK Hynix?

Analitycy wskazują, że poniedziałkowa przecena akcji SK Hynix odzwierciedla mieszankę realizacji zysków i niepewności co do wyceny amerykańskich akcji w porównaniu z koreańskimi. Zwracają oni uwagę, że nowojorski debiut ADR-ów (kwitów depozytowych) SK Hynix stworzył w praktyce nowy punkt odniesienia dla inwestorów oceniających wycenę spółki.

– Wszyscy są naprawdę zdezorientowani tym, co stanie się z popytem na pamięci i jaka jest ich uczciwa cena. Chodzi o to, ile jest popytu w porównaniu z tym, ile podaży wejdzie na rynek i jaki mnożnik wyceny uzyskamy – twierdzi Daniel Yoo, globalny strateg w Yuanta Securities. Zwrócił on też uwagę, że amerykańskie ADR-y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) notowane są z premią około 13–14 proc. względem krajowych akcji. Dodał, że gwałtowny ruch SK Hynix stworzył dyskonto powyżej 20 proc. między notowaniami w USA a Korei. Zdaniem Yoo wyprzedaż była również spowodowana mechaniką oferty, którą nazwał „dodatkową emisją akcji”, zwiększającą podaż papierów dostępnych dla inwestorów. – Rynek traktuje to jako okres korekty dla SK Hynix na rynku krajowym – uważa Yu.

– Myślę, że to głównie zarządzanie ryzykiem – powiedział Phillip Wool, dyrektor ds. analiz w Rayliant Global Advisors, zauważając, że wielu inwestorów zgromadziło zbyt duże pozycje w południowokoreańskich i tajwańskich producentach chipów do AI po ich silnych wzrostach. – Rozsądne zarządzanie ryzykiem wymaga ich zmniejszenia. Wyprzedaż nie świadczy tak naprawdę o żadnym spadku entuzjazmu wobec sprzętu do AI. Inwestycje w sztuczną inteligencję rozszerzają się poza półprzewodniki, co powinno nadal przynosić korzyści dostawcom pamięci, takim jak SK Hynix – dodał Wool.