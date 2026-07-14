Zegar tyka. Urząd KNF nie ujawnia, kiedy sprawa zgody na wyjątkowe warunki wezwania dla Acciony stanie na posiedzeniu. A to warunek, od którego zależy ratunkowa emisja akcji w Mostostalu Warszawa.
29 lipca walne zgromadzenie budowlanej grupy ma ponownie zająć się ratunkową emisją akcji. Poprzednie zgromadzenie, rozpoczęte 26 maja i zakończone po przerwie 25 czerwca, nie przyniosło rozstrzygnięć.
Strategiczny akcjonariusz, Acciona, czeka na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na niestandardowe warunki wezwania następczego – po emisji Hiszpanie będą musieli ogłosić wezwanie do sprzedaży wszystkich papierów, co generuje poważny problem – o czym dalej.
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Zegar tyka, tymczasem urząd KNF nie precyzuje na jakim etapie jest sprawa ani kiedy może stanąć na posiedzeniu. Teoretycznie są terminy wynikające z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ale mogą być one standardowo wydłużane, jeśli przebieg sprawy tego wymaga.
O co chodzi Accionie? Hiszpanie chcą wziąć udział w dokapitalizowaniu spółki, ale wezwanie następcze to dla nich duże ryzyko. Średni kurs z 6 miesięcy, determinujący cenę w wezwaniu, to prawie 5,8 zł przy bieżącej wycenie 3,69 zł. Treść projektów uchwał implikuje, że emisja miałaby się odbyć po cenie równej wartości nominalnej, czyli 1 zł. Zdaniem Acciony, 1 zł to i tak za dużo, jeśli chodzi o wartość godziwą Mostostalu – w obliczu problemów przedsiębiorstwa.
Hiszpanie chcą uniknąć scenariusza, w którym po dokapitalizowaniu firmy zostaliby zmuszeni kupić wszystkie papiery będące w wolnym obrocie – dla innych uczestniczących w emisji byłaby to okazja do sowitego zarobku. Stąd wniosek do KNF, by wezwanie mogło być ogłoszone po 1 zł.
KNF trzeba będzie jednak przekonać, że znaczne pogorszenie sytuacji finansowej spółki było efektem zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.
Warunki emisji muszą być jeszcze uzgodnione z mniejszościowymi akcjonariuszami na czele z OFE PZU. Acciona na ostatnim zgromadzeniu nie miała odpowiedniej większości, by przeforsować emisję z wyłączeniem prawa poboru.
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Podczas gdy trwają korporacyjne przepychanki, Mostostal Warszawa – jak inne budowlane firmy – skorzystał z nadzwyczajnej waloryzacji kontraktów drogowych. Zarząd podkreśla jednak, że nie zmienia to zasadniczo trudnego położenia firmy. Wcześniej luka finansowa szacowana była na 425-570 mln zł, po waloryzacji na 375-520 mln zł.
„Środki uzyskane z porozumień waloryzacyjnych pozwalają spółce na częściowe ograniczenie bieżącej presji płynnościowej. Nie zmienia to jednak zasadniczej oceny zarządu, że spółka nadal wymaga dokapitalizowania w celu zapewnienia stabilności finansowej, utrzymania zdolności do realizacji kontraktów oraz odbudowy dostępu do finansowania bankowego i gwarancyjnego. Zawarte aneksy waloryzacyjne nie doprowadziły dotychczas do istotnej zmiany podejścia instytucji finansowych do ryzyka kredytowego spółki” – podał wcześniej zarząd.
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