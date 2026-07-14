Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 14.07.2026
Bilans płatniczy w maju NBP; po sesji nadzwyczajna korekta składu indeksu sWIG8; wypłata dywidendy przez Wasko, Ipopema i Analizy Online; dane gospodarcze z USA i Japonii. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie
Aktualizacja:
Publikacja:
14.07.2026 06:02
14.07.2026 03:00
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Kraj
IPOPEMA – wypłata 0,60 zł dywidendy na akcję
WASKO – wypłata 0,10 zł dywidendy na akcję
GREENX METALS – WZA w sprawie emisji opcji na akcje dla dwóch członków rady dyrektorów
POLENERGIA – początek zapisów na sprzedaż akcji po 59,10 zł w wezwaniu ogłoszonym przez BIF IV Europe Holdings Limited i Mansa Investments; zakończenie 12 sierpnia
ANALIZY ONLINE – wypłata 1,75 zł dywidendy na akcję
CONSOLE LABS – wypłata 0,50 zł dywidendy na akcję
SFD – wypłata 0,04 zł dywidendy na akcję
EUROINVESTMENT – WZA w sprawie wyników za lata 2022-2025
HEMP & HEALTH – NWZA w sprawie zmian w statucie i składzie rady nadzorczej spółki
PARTNER AEROSPACE & DEFENSE GROUP – zawieszenie notowań do 24 lipca w związku ze scaleniem akcji spółki w stosunku 100 do 1
GPW – po sesji nadzwyczajna korekta składu indeksu sWIG80 – w miejsce AC wchodzi Robyg Polska,
NBP – bilans płatniczy w maju
Świat
USA – inflacja konsumencka w czerwcu, napływ kapitałów w maju
Japonia – produkcja przemysłowa w maju