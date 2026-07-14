Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 14.07.2026

Bilans płatniczy w maju NBP; po sesji nadzwyczajna korekta składu indeksu sWIG8; wypłata dywidendy przez Wasko, Ipopema i Analizy Online; dane gospodarcze z USA i Japonii. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie

