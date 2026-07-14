Kraj

  • IPOPEMA – wypłata 0,60 zł dywidendy na akcję
  • WASKO – wypłata 0,10 zł dywidendy na akcję
  • GREENX METALS – WZA w sprawie emisji opcji na akcje dla dwóch członków rady dyrektorów
  • POLENERGIA – początek zapisów na sprzedaż akcji po 59,10 zł w wezwaniu ogłoszonym przez BIF IV Europe Holdings Limited i Mansa Investments; zakończenie 12 sierpnia
  • ANALIZY ONLINE – wypłata 1,75 zł dywidendy na akcję
  • CONSOLE LABS – wypłata 0,50 zł dywidendy na akcję
  • SFD – wypłata 0,04 zł dywidendy na akcję
  • EUROINVESTMENT – WZA w sprawie wyników za lata 2022-2025
  • HEMP & HEALTH – NWZA w sprawie zmian w statucie i składzie rady nadzorczej spółki
  • PARTNER AEROSPACE & DEFENSE GROUP – zawieszenie notowań do 24 lipca w związku ze scaleniem akcji spółki w stosunku 100 do 1
  • GPW – po sesji nadzwyczajna korekta składu indeksu sWIG80 – w miejsce AC wchodzi Robyg Polska,
  • NBP – bilans płatniczy w maju

Świat

  • USA – inflacja konsumencka w czerwcu, napływ kapitałów w maju
  • Japonia – produkcja przemysłowa w maju