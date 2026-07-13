Z tego artykułu dowiesz się: Co stało za ostatnim, dynamicznym wzrostem kursu akcji Orange Polska na giełdzie.

Jakich wyników finansowych w drugim kwartale spodziewają się po telekomie domy maklerskie.

Czy prognozowane tempo wzrostu firmy oznacza przyspieszenie w stosunku do początku roku.

Jak Orange Polska wypada na tle największych konkurentów w walce o pozyskanie klientów.

Notowania akcji Orange Polska w poniedziałek 13 lipca rosły w Warszawie drugą sesję z rzędu. To najprawdopodobniej reakcja inwestorów na tzw. konsensus prognoz wyników w drugim kwartale 2026 r. Spółka opublikowała go w miniony piątek, czyli na około dwa tygodnie przed planowaną publikacją sprawozdania (27 lipca).

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Orange Polska pokazał prognozy biur na drugi kwartał

W porównaniu z kursem na zamknięciu sesji poprzedzającej to zdarzenie (13,78 zł), akcje telekomu były dziś już o prawie 7 proc. droższe (maksimum z dnia to 14,73 zł). Na zamknięciu sesji w poniedziałek papier kosztował około 14,6 zł i zyskał koło 3 proc. Nota bene w podobnym tempie rósł dziś kurs akcji Cyfrowego Polsatu (plus 2,77 proc. do 15,98 zł).

Konsensus to średnia prognoz biur maklerskich, a Orange Polska należy do grona emitentów, które je zbiera i samodzielnie publikuje we własnym serwisie relacji inwestorskich, nie czekając na zestawienie agencji informacyjnych. Jak pisaliśmy, firm, które decydują się na taką praktykę, jest coraz więcej.

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Zgodnie z tabelą przygotowaną i opublikowaną przez spółkę, średnia (mediana) prognoz ośmiu biur mówi, iż przychody Orange Polska w II kwartale br. wyniosły 3,29 mld zł, EBITDAal 922 mln zł, zysk operacyjny 424 mln zł, a zysk netto 275 mln zł. W analogicznym okresie 2025 r. było to odpowiednio: 3,16 mld zł, 891 mln zł, 420 mln zł i 274 mln zł.

Szacunki: przychody mogły rosnąć szybciej niż zyski

Jeśli analitycy mają rację, to EBITDAal (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i koszty leasingu) poprawiła się o około 3,5 proc. przy wzroście przychodów o 4,1 proc. rok do roku. Zysk operacyjny mógł urosnąć o 1 proc., a zysk netto praktycznie utrzymać się na poziomie sprzed roku.

Dla porównania, w pierwszym kwartale br. przychody telekomunikacyjnej grupy powiększyły się o 2,8 proc., EBITDAal o 9,5 proc., a zysk netto o ponad 50 proc. w porównaniu z rezultatami w pierwszym kwartale 2025 r.

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Zarząd Orange Polska pod kierunkiem Liudmily Climoc podtrzymał wtedy całoroczny plan mówiący, że przychody powiększą się w niskim jednocyfrowym tempie, a EBITDAal o 3-5 proc. Zapowiedziano także, że w kolejnych miesiącach grupa będzie koncentrować się na sprzedaży usług.

UKE: kwartał w barwach pomarańczy w segmencie przenoszenia numerów

Do pewnego stopnia zainteresowanie usługami telekomów pokazują wyniki przenoszenia numerów komórkowych. W pierwszej połowie ub. tygodnia Urząd Komunikacji Elektronicznej pokazał, jak wyglądał ten rynek w drugim kwartale. Orange Polska na tle największych konkurentów radził sobie w tym czasie najlepiej: bilans przenoszonych numerów z i do tego operatora był dodatni i sięgał prawie 20 tys. numerów. W tym czasie T-Mobile Polska pozyskał na czysto niecałe 1,6 tys. numerów, P4, właściciel Play, stracił około 8,8 tys., a Polkomtel (grupa Cyfrowy Polsat) ponad 35,6 tys.

Drugie miejsce po Orange pod względem bilansu należało do wirtualnego operatora Mobile Vikings (6,2 tys. użytkowników), a trzecie do Vectry (4,5 tys.).

Ubiegłoroczny debiutant – Revolut – mógł pozyskać około 1 tys. numerów (choć de facto są to dane 1Global Operations Poland, czyli podmiotu, który może być pośrednikiem dla wielu marek).