Grupa kapitałowa PCC Rokita w kluczowym dla niej biznesie poliuretanowym identyfikuje trzy czynniki, które mają dla niej obecnie równie ważne znaczenie jak popyt. Po pierwsze, jest to skala i charakter konkurencji pozaeuropejskiej. W tym kontekście spółka zwraca uwagę na wszczęte przez Komisję Europejską dochodzenie antydumpingowe w sprawie importu polioli polieterowych z Chin na rynek Wspólnoty. To odpowiedź na skargę złożoną ponad miesiąc temu przez PCC Rokitę, BASF, Covestro, Shell oraz Chimcomplex.

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PCC Rokita zwraca uwagę na zachowania odbiorców końcowych

Na tym nie koniec. „INEOS publicznie poinformował, że złożył lub przygotowuje 10 dużych spraw antydumpingowych, a nawet wspiera innych producentów w kolejnych postępowaniach. To pokazuje, że europejski przemysł chemiczny coraz częściej uznaje ochronę handlową za warunek utrzymania produkcji, a nie tylko narzędzie tzw. ostatniej instancji” – podkreśla PCC Rokita.

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na biznes poliuretanowy są zachowania odbiorców końcowych. W przypadku polioli polieterowych są to przede wszystkim producenci pianek, materacy, mebli, izolacji oraz część branży motoryzacyjnej. PCC Rokita zauważa, że w I kwartale klienci byli bardziej skoncentrowani na cięciu kosztów niż rozwijaniu nowych produktów, a część z nich ograniczała zużycie polioli przez zmianę parametrów pian. „To ważna obserwacja: nawet jeśli warunki cenowe po stronie importu się poprawią, pełny efekt dla Europy i PCC Rokity pojawi się dopiero wtedy, gdy odbiorcy końcowi wrócą do budowy wolumenów i większej skłonności do zamawiania produktów jakościowych, a nie tylko najtańszych” – twierdzi spółka.

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Geopolityka i logistyka wpływają na wyniki PCC Rokity

Ponadto branża polioli cały czas jest bardzo wrażliwa na geopolitykę i logistykę. W tym roku, po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, nastąpiła wyraźna zmiana warunków podaży. Dla producentów polioli oznaczało to, że równie ważne jak popyt są takie zmienne, jak: dostępność surowców, przepustowość szlaków transportowych z Azji i Bliskiego Wschodu, koszt energii oraz tempo reakcji klientów na zmiany cen.

Z ostatnich danych wynika, że w I kwartale grupa PCC Rokita uzyskała w biznesie poliuretanowym 161 mln zł przychodów ze sprzedaży klientom zewnętrznym, co oznaczało spadek rok do roku o 17,8 proc. Była to konsekwencja stosunkowo niskiego popytu, w szczególności w biznesie pianek elastycznych, wysokiej podaży i niskich cen. Ponadto aktywni pozostawali konkurenci z Azji. Mimo to, grupa zanotowała 73-proc. wzrost EBITDA (do 8,4 mln zł). To z kolei efekt stosunkowo niskich cen nabycia podstawowych surowców oraz poprawy marż pod koniec I kwartału, głównie w grupie polioli polieterowych.