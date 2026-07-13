Poza zakazem zakupu, importu i transferu cennego kruszcu sankcje obejmą również eksport rtęci i cyjanku. Obie substancje są powszechnie używane w górnictwie złota i jego eksploatacji.

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Wraz z embargiem na złoto z Sudanu ustanowiono zakaz świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa i wsparcia finansowego.

Restrykcje uzasadniono tym, że złoto stało się kluczowym źródłem dochodów podtrzymującym konflikt w Sudanie.

„Ograniczając handel sudańskim złotem i ograniczając dostęp do chemikaliów używanych do jego wydobycia i eksploatacji, UE dąży do zmniejszenia zasobów dostępnych dla osób odpowiedzialnych za podtrzymywanie przemocy” – zaznaczono w wydanym w poniedziałek komunikacie.

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W decyzji przewidziano wyjątki. Ograniczenia dotyczące rtęci i cyjanku nie będą miały zastosowania do towarów przeznaczonych do celów humanitarnych, w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego i reagowania na katastrofy.

Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 r. Wybuchła w wyniku walki o władzę pomiędzy reprezentującymi rząd Sudańskimi Siłami Zbrojnymi (SAF) a rebeliantami z Sił Szybkiego Wsparcia (RSF). Według danych ONZ działania zbrojne zmusiły około 14 mln ludzi do opuszczenia domów. Organizacja określa trwającą tam sytuację jako najgorszy kryzys humanitarny na świecie.

Unia Europejska potępiała obie strony konfliktu. Objęła je też sankcjami w ramach specjalnie utworzonego w 2023 r. mechanizmu.