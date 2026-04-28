Majowy wskaźnik zaufania konsumentów niemieckiego GfK jest znaczącym rozczarowaniem, sygnalizując głęboki pesymizm wśród gospodarstw domowych. Ten gwałtowny spadek do -33,3, znacznie poniżej prognozowanego -29,5, sugeruje, że wydatki konsumpcyjne prawdopodobnie spadną w nadchodzących tygodniach. To wyraźne ostrzeżenie dla niemieckiej gospodarki.

Nastroje konsumentów ponownie spadają w wyniku wojny w Iranie, o czym świadczą najnowsze wyniki badania klimatu konsumenckiego NIM, opracowanego przez GfK. Według oczekiwań konsumentów na maj 2026 r. wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł jeszcze bardziej niż w poprzednim miesiącu. Wynosi on obecnie -33,3 punktu, co oznacza dalszy spadek o 5,2 punktu w porównaniu z poprzednim miesiącem (po korekcie do -28,1 punktu). Oczekiwania dochodowe gwałtownie spadają, a skłonność do zakupów jest również zauważalnie bardziej pesymistyczna. Skłonność do oszczędzania z kolei nieznacznie spadła, ale utrzymuje się na wysokim poziomie.

Spadek oczekiwań dochodowych niemieckich konsumentów

Oczekiwania dochodowe konsumentów, już znacząco obniżone w zeszłym miesiącu, spadły w kwietniu o kolejne 18,1 punktu i obecnie wynoszą -24,4 punktu. Podobnie jak w zeszłym miesiącu, słabnące oczekiwania gospodarcze i rosnące oczekiwania cenowe odgrywają istotną rolę w tym rozwoju sytuacji. Długoterminowa analiza NIM pokazuje, że oczekiwania dochodowe są ściśle powiązane z oczekiwaniami inflacyjnymi konsumentów. Ich wpływ na gotowość do zakupów lub oszczędzania jest zazwyczaj nieco opóźniony i odgrywa mniejszą rolę.

Skłonność do zakupów spada, skłonność do oszczędzania praktycznie bez zmian

W tym miesiącu skłonność do zakupów spadła o 3,5 punktu do -14,4 punktu. Jest to najniższy poziom od dwóch lat w ujęciu długoterminowym.

Skłonność do oszczędzania, która wskazuje, czy ludzie uważają obecnie, że jest to dobry moment na oszczędzanie, biorąc pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą, wykazuje niewielki spadek i, z minusem 2,4 punktu, utrzymuje się na wysokim poziomie (16,1 punktu).

– Nastroje konsumentów spadły jeszcze bardziej niż w poprzednim miesiącu i wynoszą obecnie -33,3 punktu. To najniższy poziom od lutego 2023 roku – wyjaśnia Rolf Bürkl, dyrektor ds. klimatu konsumenckiego w NIM. – Oczekiwania dochodowe dosłownie się załamują z powodu rosnącej inflacji. W tym kontekście ludzie uważają również, że moment na większe zakupy jest obecnie mniej sprzyjający.

Inflacja w Niemczech wzrosła w marcu z 1,9 proc. do 2,7 proc. z powodu rosnących cen energii spowodowanych wojną w Iranie, co sprawiło, że większość konsumentów ponownie spodziewa się podwyżek cen. Chociaż wskaźnik oczekiwań cenowych wzrósł w kwietniu nieco mniej gwałtownie niż w marcu – prawdopodobnie ze względu na spadek cen na stacjach benzynowych – jego poziom wzrósł w porównaniu z początkiem roku.

Oczekiwania gospodarcze Niemców ponownie się pogarszają.

Wojna w Iranie nadal osłabia perspektywy gospodarcze: respondenci postrzegają rozwój niemieckiej gospodarki w ciągu najbliższych 12 miesięcy mniej pozytywnie niż w poprzednim miesiącu. Wskaźnik spada o kolejne 6,8 punktu do -13,7. Jest to poziom zbliżony do odnotowanego w kwietniu 2022 r., na początku wojny na Ukrainie.

W tym przypadku narastają obawy konsumentów, że próbne ożywienie niemieckiej gospodarki może ulec poważnemu pogorszeniu, zwłaszcza jeśli konflikt będzie się utrzymywał, a działania rządowe nie zostaną wdrożone.

Badanie klimatu konsumenckiego GfK, przeprowadzane regularnie od 1974 r., a w 1980 r. co miesiąc, jest uważane za ważny wskaźnik zachowań niemieckich konsumentów i wyznacznik rozwoju gospodarczego Niemiec. Mierzy poziom zaufania konsumentów do aktywności gospodarczej. Dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród około 2000 konsumentów, w której respondenci oceniają względny poziom przeszłych i przyszłych warunków gospodarczych.

Wyższy od oczekiwanego odczyt należy uznać za pozytywny/byczy dla euro, natomiast niższy od oczekiwanego za negatywny/niedźwiedzi dla euro.