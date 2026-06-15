Materiał powstał we współpracy z Biurem Maklerskim BNP Paribas Polska

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Pomoc Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego pozwala spojrzeć na inwestycje z długoterminowej perspektywy, odpowiednio dobrać strategię do celów i poziomu akceptowanego ryzyka, a profesjonalna analiza rynku i regularny monitoring portfela pomagają unikać impulsywnych decyzji. Usługa doradztwa inwestycyjnego to dostęp do analiz ekspertów i narzędzia, które pozwalają jednym kliknięciem wygenerować zlecenia dostosowujące portfel klienta do portfela modelowego rekomendowanego przez Biuro Maklerskie. Zwracamy uwagę, że usługi doradztwa inwestycyjnego świadczone przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas do końca 2026 r. są zwolnione z opłat.

Globalny rynek akcji znajduje się w fazie hossy, pomimo napięć handlowych i geopolitycznych, jakich doświadczyliśmy w ostatnich latach. Trend szczególnie w zakresie spółek technologicznych powiązanych ze sztuczną inteligencją wydaje się silny, ale jego kontynuacja może występować w warunkach podwyższonej zmienności. Kluczowe staje się więc utrzymanie ekspozycji na akcje przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka spadków. Jednym z rozwiązań, które dają szanse na partycypację we wzrostach przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka są np. produkty strukturyzowane z ochroną kapitału. Certyfikaty strukturyzowane, za pomocą instrumentu bazowego, umożliwiają ekspozycję na rynki, do których inwestorzy indywidualni nie mają bezpośredniego dostępu lub ten dostęp jest mocno ograniczony (np. zagraniczne rynki akcji, instrumenty pochodne) oraz na bardzo różnorodne aktywa i do tego mają zapewnioną określoną w warunkach formułę ochrony kapitału. Certyfikaty strukturyzowane są sposobem na dywersyfikację inwestycji. Przeznaczone są one dla inwestorów zainteresowanych większą stopą zwrotu niż klasyczne lokaty bankowe, którzy jednocześnie akceptują odpowiednio większe ryzyko inwestycyjne, przy czym w ofercie Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas znajdują się stale certyfikaty ze 100 proc. ochroną wartości nominalnej w dacie zapadalności.

Inwestujący, którzy mają większy apetyt na ryzyko, mogą wybierać z szerokiego spektrum dostępnych na rynku instrumentów: zaczynając od funduszy dłużnych przez fundusze akcji, fundusze typu ETF, kończąc m.in. na bezpośrednich instrumentach udziałowych jak akcje. Dla inwestorów preferujących bardziej pasywne podejście alternatywą są wspomniane fundusze inwestycyjne, czyli forma zbiorowego inwestowania, w ramach której środki pieniężne wielu uczestników są lokowane przez fundusz w określone aktywa. Zarządzaniem funduszem zajmuje się profesjonalny podmiot – towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) zgodnie z określoną polityką inwestycyjną oraz przepisami prawa. Fundusz inwestycyjny otwarty lokuje środki pieniężne zebrane od uczestników w określone aktywa. W zamian uczestnicy otrzymują jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które odzwierciedlają ich proporcjonalny udział w majątku funduszu. Wartość każdej jednostki zmienia się na bieżąco wraz z wynikami inwestycji, czyli wraz ze wzrostem lub spadkiem wyceny akcji, obligacji czy innych aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Na popularności zyskują także ETF-y, czyli fundusze notowane na giełdzie. Fundusze ETF pozwalają inwestować w koszyk aktywów, dzięki czemu pojedyncza transakcja dywersyfikuje zarówno ryzyko straty, jak i szanse na zysk.