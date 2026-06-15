Debiut SpaceX okazał się ogromnym sukcesem właścicieli spółki i inwestorów. Akcje firmy cieszyły się zawrotnym popytem zarówno podczas oferty publicznej, jak i w pierwszym dniu handlu, kiedy kurs rósł chwilami o 31 proc. wobec ceny sprzedaży w IPO. W dniu debiutu, w piątek, popyt na akcje SpaceX był na tyle duży, że notowania ruszyły ze sporym opóźnieniem, po około dwóch godzinach od startu sesji. Podobne zainteresowanie w przeszłości budziły debiuty Google w 2004 r. czy Mety (właściciela Facebooka) w 2012 r. Gdy handel akcjami SpaceX ruszył, kurs wystrzelił o kilkanaście procent wobec ceny w IPO sięgającej 135 dol.

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W kolejnych godzinach akcje kosmicznej spółki dalej zyskiwały, sięgając maksymalnie 176,52 dol. Ostatecznie piątkowe notowania zamknęły się w okolicach 161 dol., rosnąc na finiszu o ponad 19 proc. Kapitalizacja spółki sięgnęła 2,1 bln dol., co uplasowało SpaceX w gronie sześciu największych firm na świecie, wyżej m.in. od innej firmy założonej przez Elona Muska – Tesli. – Obserwowanie, jak firma, do której dołączyłem, gdy była zaledwie szkicami na papierze, staje się tak cenna, jest niemal surrealistyczne – stwierdził Tom Mueller, założyciel SpaceX (obecnie prezes Impulse Space, start-upu zajmującego się statkami kosmicznymi).

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SpaceX ze sprzedaży akcji pozyskał 75 mld dol. To największa oferta publiczna w historii rynków kapitałowych, niemal trzykrotnie przebijająca dotychczas rekordowe IPO Saudi Aramco z 2019 r. Wygląda jednak na to, że Elon Musk mógł sprzedać akcje SpaceX znacznie drożej – w ofercie publicznej zgłoszony popyt miał być trzy-, a nawet czterokrotnie wyższy od podaży akcji, a do tego i w dniu debiutu inwestorzy wyrywali sobie akcje SpaceX z rąk, nie patrząc na – zdawałoby się – horrendalną wycenę spółki. W pierwszym dniu notowań właściciela zmieniło ponad 510 mln akcji o wartości ok. 84 mld dol., mimo że SpaceX nadal jest nierentowny.

O absurdalnej wycenie firmy mowa była już przy cenie 135 dol. za akcję, co przekładało się na 1,75 bln dol. kapitalizacji. Spółka w ub. roku poniosła 4,9 mld dol. straty netto. W tym roku – według prognoz – SpaceX ma osiągnąć 30,9 mld dol. przychodów, a strata netto ma ograniczyć się do 1,8 mld dol. Dopiero w 2027 r. SpaceX ma wypracować zysk przy 49,6 mld dol. przychodów. – Wielu inwestorów postrzega SpaceX podobnie do inwestycji w koleje w czasach rewolucji przemysłowej i są oni skłonni zapłacić za tę okazję premię Elonowi Muskowi – mówił Seth Hickle, dyrektor ds. inwestycji w Mindset Wealth Management w Indianapolis, cytowany przez Reutersa.

Dla porównania wyceniana na około 1,5 bln dol. Meta Platforms w tym roku ma mieć 249–253 mld dol. przychodów oraz 75–82 mld dol. zysku netto. Tajwański gigant półprzewodnikowy TSMC, którego rynkowa wartość sięga 1,9 bln dol., ma – według prognoz analityków – wypracować w tym roku 75–80 mld dol. zysku netto przy 155–160 mld dol. przychodów.

– Nawet biorąc pod uwagę zakładające pokaźną poprawę prognozy finansowe na 2027 r. (zebrane przez Bloomberga), wycena SpaceX wydaje się... kosmiczna. Wartości wskaźników, takich jak cena do zysku, kapitalizacji do przychodów czy kapitalizacji do EBITDA zdecydowanie górują nad wszystkimi innymi wielkimi korporacjami z Wall Street, łącznie z Teslą, znaną z dość szczodrego podejścia inwestorów do poziomu wyceny – komentuje Tomasz Hońdo z Quercus TFI.

– A jeśli chodzi o cały rynek akcji, to pamiętajmy, że wielkość ofert publicznych to tradycyjny, kontrariański wskaźnik nastrojów. Wejście do gry SpaceX sprawiło według szybkiego szacunku, że tegoroczna wartość IPO w USA przebiła już rekord z całego 2021 r. – przypomina. Zamiar debiutu zapowiedziało szereg kolejnych technologicznych firm, przede wszystkim OpenAI (twórca ChatGPT) czy Anthropic.

Wycena SpaceX mocno urosła na przestrzeni ostatnich miesięcy. Rok temu SpaceX (bez przejętego na początku tego roku xAI) był wyceniany na 400 mld dol., a w grudniu 2025 r. już na 800 mld dol. Sama firma xAI została wyceniona na potrzeby fuzji na 250 mld dol. w lutym tego roku. – Abstrahując od sensowności tych wycen przeprowadzonych w zaciszu prywatnych gabinetów, nie wiem, co takiego zmieniło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, żeby usprawiedliwić wycenę mająca sięgać 1,7–2 bln dol. – komentował Jarosław Niedzielewski z Investors TFI.

Sukces IPO SpaceX uczynił Elona Muska pierwszym w historii człowiekiem z majątkiem przekraczającym 1 bln dol. – tylko jego udziały w SpaceX wyceniane są na ok. 0,8 bln dol. Szacunki wskazują też, że IPO SpaceX przyniosło milionowe fortuny także ok. 4400 z obecnych i byłych pracowników tej firmy.

Pozyskany kapitał ma sfinansować m.in. rozbudowę satelitarnej sieci internetowej Starlink, rozwój systemu Starship mającego służyć misjom na Marsa oraz znaczące inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji, w tym budowę orbitalnych satelitów obsługujących AI.