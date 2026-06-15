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Wiceprezes Azotów: Rynek nawozów stabilniejszy, ale wyzwań wciąż nie brakuje

Dziś jest bardziej stabilny niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Widzimy stopniową odbudowę popytu, choć nadal nie wrócił on do poziomów sprzed kryzysu energetycznego - mówi Jacek Podgórski, wiceprezes Azotów.

Publikacja: 15.06.2026 06:00

Wiceprezes Azotów: Rynek nawozów stabilniejszy, ale wyzwań wciąż nie brakuje

Foto: materiały prasowe

Tomasz Furman

Jakie czynniki mogą mieć największy wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Azoty wypracowywane w kolejnych kwartałach tego roku?

Kluczowe będą dwa obszary. Pierwszy to otoczenie rynkowe, w szczególności ceny gazu, poziom popytu na nawozy oraz sytuacja związana z importem do Unii Europejskiej nawozów i produktów chemicznych. Istotnym czynnikiem pozostaje również sytuacja geopolityczna, w tym napięcia w Cieśninie Ormuz, które wciąż wpływają na globalne rynki surowcowe, ceny nawozów oraz stabilność łańcuchów dostaw. Drugi obszar to działania wewnętrzne. I kwartał pokazał poprawę efektywności operacyjnej i rentowności, a realizowany program Nowe Horyzonty ma przynieść kolejne korzyści dzięki lepszej integracji procesów w całej grupie. Naszym celem pozostaje dalsza poprawa wyników podstawowego biznesu.

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