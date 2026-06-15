Jakie czynniki mogą mieć największy wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Azoty wypracowywane w kolejnych kwartałach tego roku?

Kluczowe będą dwa obszary. Pierwszy to otoczenie rynkowe, w szczególności ceny gazu, poziom popytu na nawozy oraz sytuacja związana z importem do Unii Europejskiej nawozów i produktów chemicznych. Istotnym czynnikiem pozostaje również sytuacja geopolityczna, w tym napięcia w Cieśninie Ormuz, które wciąż wpływają na globalne rynki surowcowe, ceny nawozów oraz stabilność łańcuchów dostaw. Drugi obszar to działania wewnętrzne. I kwartał pokazał poprawę efektywności operacyjnej i rentowności, a realizowany program Nowe Horyzonty ma przynieść kolejne korzyści dzięki lepszej integracji procesów w całej grupie. Naszym celem pozostaje dalsza poprawa wyników podstawowego biznesu.