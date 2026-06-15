Potrzebne zmiany w prawie

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ocenia, że 2026 r. może przejść do historii polskiego rynku kapitałowego jako rok, w którym diametralnie zmienią się przepisy regulujące przymusowe wykupy. Pierwszy krok został już zrobiony. 22 kwietnia Trybunał Konstytucyjny wydał korzystny dla inwestorów indywidualnych wyrok w sprawie jednego z członków SII. TK ocenił, że przewidziany w zaskarżonej regulacji mechanizm ustalania ceny przymusowego wykupu akcji w wielu sytuacjach prowadzi do nadmiernego ograniczenia prawa własności akcjonariuszy zmuszonych sprzedać posiadane akcje po cenie, która nie jest ekwiwalentna do ich rzeczywistej wartości. Może to wynikać m.in. z niskiej płynności, która z kolei jest efektem obecnej konstrukcji przymusowego wykupu, opartego na wysokim progu 95 proc. głosów.