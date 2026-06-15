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Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 15.06.2026 06:00

Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Adobestock

Piotr Zając, Finsite.pl

AB w korekcie po wynikach

Kurs akcji dystrybutora sprzętu IT porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym, ale na początku czerwca wszedł w fazę korekty. W minionym tygodninu spółka pokazała raport za pierwsze półrocze zakończone 31 marca. Przychody wzrosły rok do roku o 8 proc. do blisko 9 mld zł, a zysk netto o 35 proc do 135 mln zł. Spółka zbudowała spore zapasy - ich wartość wzrosła z 2 do 2,8 mld zł. Trwająca korekta zatrzymała się w czwartek przy 135,4 zł, czyli tuż nad linią średniej kroczącej z 50 sesji. Średnia pozostaje najbliższym wsparciem, a oporem jest szczyt hossy 152,4 zł.

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