WIG się nie zatrzymuje. Nowy rekord historyczny na warszawskiej giełdzie

Drugi tydzień czerwca na warszawskiej giełdzie upłynął pod znakiem przewagi popytu. Motorem napędowym rynku były duże i średnie spółki. Segment maluchów lekko tracił. Wypadkową jest nowy rekord indeksu WIG. W piątkowe popołudnie jego notowania po raz pierwszy w historii dotarły do poziomu 138 979 pkt. Rynkowi nie przeszkadzały lokalne dane makro, bo w minionym tygodniu nie było istotnych odczytów z krajowej gospodarki. Te zagraniczne natomiast nie miały cenotwórczej mocy. Zmienność podbijał prezydent USA, który raz twierdził, że zaatakuje Iran, a raz twierdził, że nie. Finalnie jednak w czwartek wieczorem atak na jedną z irańskich wysp odwołał, co pozwoliło indeksowi S&P500 zawrócić nad średnią z 50 sesji.