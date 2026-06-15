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WIG się nie zatrzymuje. Nowy rekord historyczny na warszawskiej giełdzie

Czerwiec to statystycznie drugi najsłabszy miesiąc w roku dla tytułowego indeksu. Tymczasem w piątek po południu notowania WIG ustanowiły nowe maksimum wszech czasów i kontynuują długoterminowy trend wzrostowy.

Publikacja: 15.06.2026 06:00

WIG się nie zatrzymuje. Nowy rekord historyczny na warszawskiej giełdzie

Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski

Piotr Zając, Finsite.pl

Drugi tydzień czerwca na warszawskiej giełdzie upłynął pod znakiem przewagi popytu. Motorem napędowym rynku były duże i średnie spółki. Segment maluchów lekko tracił. Wypadkową jest nowy rekord indeksu WIG. W piątkowe popołudnie jego notowania po raz pierwszy w historii dotarły do poziomu 138 979 pkt. Rynkowi nie przeszkadzały lokalne dane makro, bo w minionym tygodniu nie było istotnych odczytów z krajowej gospodarki. Te zagraniczne natomiast nie miały cenotwórczej mocy. Zmienność podbijał prezydent USA, który raz twierdził, że zaatakuje Iran, a raz twierdził, że nie. Finalnie jednak w czwartek wieczorem atak na jedną z irańskich wysp odwołał, co pozwoliło indeksowi S&P500 zawrócić nad średnią z 50 sesji.

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