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Współczesny Midas znów ma rację, choć korekta się należała

Z punktu widzenia tworzenia się lub pękania bańki spekulacyjnej na rynku akcji ważniejszy od decyzji Fedu może się okazać sposób, w jaki SpaceX zaznaczy swoją obecność na nowojorskiej giełdzie.

Publikacja: 15.06.2026 06:00

Współczesny Midas znów ma rację, choć korekta się należała

Foto: PAP/EPA

Jarosław Niedzielewski

Niemal rekordowa, 9-tygodniowa seria wzrostów indeksu S&P 500 zakończyła się w pierwszym tygodniu czerwca. Pierwszy piątek miesiąca przyniósł mocną przecenę wielu spółek technologicznych, kryptowalut, metali szlachetnych, a nawet ropy. Najczęściej wskazywanym powodem spadków były dobre dane z amerykańskiego rynku pracy, które wzmocniły przeświadczenie inwestorów o nadciągającej podwyżce stóp procentowych. Był to jednak raczej pretekst niż rzeczywista przyczyna. Źródeł przeceny należało szukać przede wszystkim w skali i tempie wcześniejszych, trwających od dwóch miesięcy wzrostów na Wall Street oraz w ponownym wzroście spekulacyjnych nastrojów wśród inwestorów. Dodatkowym czynnikiem była gigantyczna oferta publiczna SpaceX, która z jednej strony wywołała falę ekscytacji, a z drugiej zwiększyła obawy o przegrzanie nastrojów na rynku.

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