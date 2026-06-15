Współczesny Midas znów ma rację, choć korekta się należała

Niemal rekordowa, 9-tygodniowa seria wzrostów indeksu S&P 500 zakończyła się w pierwszym tygodniu czerwca. Pierwszy piątek miesiąca przyniósł mocną przecenę wielu spółek technologicznych, kryptowalut, metali szlachetnych, a nawet ropy. Najczęściej wskazywanym powodem spadków były dobre dane z amerykańskiego rynku pracy, które wzmocniły przeświadczenie inwestorów o nadciągającej podwyżce stóp procentowych. Był to jednak raczej pretekst niż rzeczywista przyczyna. Źródeł przeceny należało szukać przede wszystkim w skali i tempie wcześniejszych, trwających od dwóch miesięcy wzrostów na Wall Street oraz w ponownym wzroście spekulacyjnych nastrojów wśród inwestorów. Dodatkowym czynnikiem była gigantyczna oferta publiczna SpaceX, która z jednej strony wywołała falę ekscytacji, a z drugiej zwiększyła obawy o przegrzanie nastrojów na rynku.