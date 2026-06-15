Z tego artykułu dowiesz się: Co się dzieje w sprawie delistingu Kernela.

Czy spółka zniknie z giełdy.

Na co liczą drobni inwestorzy.

Ile warte są akcje Kernela.

Kiedy kilka lat temu Krzysztof Bosak interweniował w KNF w sprawie Kernela, cały rynek i liczne media interesowały się sprawą. Politycy deklarowali, że nie zostawią sprawy, ale na deklaracjach się skończyło. Teraz nie odpowiadają na pytania „Parkietu” dotyczące obiecywanej walki o prawa polskich inwestorów. Tymczasem ich sytuacja nadal jest niejasna. Podobnie jak status Kernela na GPW i działania większościowego akcjonariusza. Nasza redakcja poprosiła kluczowe podmioty zaangażowane w sprawę o naświetlenie aktualnej sytuacji i możliwych przyszłych scenariuszy.

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KNF czeka na sąd

Kernel to spółka rolnicza działająca w Ukrainie. Wycena Kernela na GPW sięga 5,6 mld zł. Wiodący akcjonariusz, Namsen, kontrolowany przez oligarchę Andrija Werewskiego, dąży do delistingu. W wezwaniu ogłoszonym w 2023 r. oferował 18,5 zł za akcję. Potem, w sierpniu 2023 r. Kernel przeprowadził kontrowersyjną emisję akcji (po 0,2777 dol., czyli 1,15 zł), której Namsen był głównym beneficjentem.

Foto: GG Parkiet

W 2025 r. rozpoczął procedurę przymusowego wykupu po 19,45 zł (w piątek kurs wynosił 19,2 zł). To właśnie na tyle wartość godziwą akcji Kernela wyceniło KPMG w raporcie sporządzonym na zlecenie Namsena. Zdaniem inwestorów mniejszościowych akcje warte są znacznie więcej. W związku z ich sprzeciwem luksemburski (tam zarejestrowany jest Kernel) nadzór jesienią zeszłego roku poinformował, że powołany zostanie nowy biegły, który dokona wyceny akcji. Od tego czasu minęło już ponad pół roku.

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Zapytaliśmy KNF, jaki jest teraz status wycofania Kernela z giełdy.

- Postępowanie delistingowe Kernela prowadzone przez KNF pozostaje nadal zawieszone z uwagi na fakt, że postępowanie sądowe w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał rady dyrektorów 13 kwietnia 2023 r., w tym uchwały delistingowej, nie zostało dotychczas rozstrzygnięte przez sąd w Luksemburgu - informuje Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

W praktyce zatem na razie sytuacja jest patowa. Bez wyroków sądu w Luksemburgu problematyczne jest nawet ustalenie, jaki jest faktyczny udział Namsena w Kernelu (jeśli emisja była zgodna z prawem to ma ponad 95 proc., w przeciwnym wypadku – nie ma tyle).

Zdziwienie budzi fakt, że nadzór w Luksemburgu dał Namsenowi w zeszłym roku zielone światło na rozpoczęcie wykupu (po wspomnianej już cenie 19,45 zł), bazując na opinii prawnej zamówionej i opłaconej przez Namsena. Trudno uznać ją za niezależną.

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Na co liczą inwestorzy

Mimo trudnej sytuacji akcjonariusze mniejszościowi nie składają broni. Potwierdza to Rafał Rzeszotarski, reprezentujący grupę inwestorów, wspieranych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

- Sprawy o zabezpieczenie roszczeń w sądzie w Luksemburgu jako mniejszościowi akcjonariusze przegraliśmy. Toczą się sprawy właściwe, ale one pewnie jeszcze potrwają. Nie ukrywam, że sądownictwo w Luksemburgu nie słynie z szybkości załatwiania spraw – mówi Rzeszotarski. W jego ocenie teraz najważniejszą kwestią dla wszystkich akcjonariuszy jest postępowanie przed luksemburskim organem nadzoru w sprawie procedury sell-out, której zażądał akcjonariusz Kernela. Jest on w kontakcie z naszą redakcją. Niewykluczone, że takich osób jest więcej.

- W październikowym raporcie Kernel informował, że przedstawił do CSSF (luksemburski nadzór – red.) listę 5 firm doradczych, z których CSSF powinien wybrać jedną do przeprowadzenia drugiej wyceny akcji. Od czasu tej informacji minęło już sporo czasu i nie ma żadnych wieści. Zarówno ja, jak i inni akcjonariusze pisali w tej sprawie do CSSF (oraz do KNF), ale np. ja nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Ze strony organów nadzoru komunikacja wygląda bardzo słabo, żeby nie powiedzieć żenująco – podsumowuje Rzeszotarski.

Problematyczny jest również kontakt ze spółką i jej wiodącym akcjonariuszem. Zapytaliśmy go, czy prawdą jest, że jeden z akcjonariuszy zażądał odkupu akcji (zgodnie z prawem Namsen ma obowiązek takie żądanie zrealizować), a jeśli tak, to dlaczego nic w tej sprawie się nie dzieje. Do czasu zamknięcia tego wydania gazety nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jak radzi sobie Kernel

Inwestorzy liczą, że po zakończeniu wojny w Ukrainie wycena Kernela pójdzie w górę. Już teraz, mimo trwającego konfliktu z Rosją, biznes rolniczego koncernu radzi sobie całkiem dobrze. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale roku 2025/2026, kończącym się 31 marca 2026 r., wyniósł 89 mln dol. wobec 41 mln dol. rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 41 proc. do 156 mln dol., a przychody o 3 proc.. do 1 180 mln dol.

W trakcie 9 miesięcy trwającego roku obrotowego Kernel wypracował ponad 3,1 mld dol. przychodów, 403 mln dol. EBITDA i 208 mln dol. zysku netto. Przepływy operacyjne się poprawiły, a dług spadł. W tym roku Kernel zawarł umowę nabycia Enselco, spółki kontrolowanej przez Werewskiego. Wartość transakcji to 348 mln dol.